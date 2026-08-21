 דלג לתוכן הראשי
הטרור הפלסטיני

במהלך הפעילות: מחבל ניסה לדקור חייל בג'נין - וחוסל במקום

מחבל חמוש בסכין ניסה לדקור לוחם צה"ל במהלך פעילות מבצעית • הכוח הגיב בירי מיידי וחיסל אותו | ב"ה, אין נפגעים בקרב כוחותינו (צבא וביטחון)

1תגובות
לוחמי צה״ל (צילום: דובר צה״ל )

דובר מסר הלילה כי במהלך פעילות התקפית של כוחות צה"ל ב שבחטיבת מנשה, מחבל חמוש בסכין ניסה לדקור לוחם צה"ל. הכוח הגיב בירי לעבר המחבל וחיסל אותו במקום.

על פי ההודעה הרשמית, אין נפגעים לכוחות הביטחון שפעלו במקום. המחבל זוהה כשהוא מתקרב אל הלוחמים כשבידו סכין, והכוח פעל במהירות לסיכול האיום.

האירוע מצטרף לשורה של פעילויות מבצעיות שמבצע צה"ל במרחב ג'נין בשבועות האחרונים. רק לפני מספר ימים נפצעו קצין ונגד צה"ל כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה באותו מרחב, כאשר התברר כי הכוח ביצע סיור הכנה לקראת הקמת מוצב קבע בתוך מחנה הפליטים.

במקביל, כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות נגד תשתיות הטרור באזור. בתחילת השבוע פעלו לוחמי יחידת דובדבן במילואים בהכוונת השב"כ ועצרו שני מחבלים במרחב ג'נין ואל יאמון, שפעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות הביטחון ואזרחי ישראל.

מרחב ג'נין נחשב לאחד ממוקדי הטרור המרכזיים ביהודה ושומרון, ובשנה האחרונה מתבצעות בו פעילויות מבצעיות תכופות של כוחות הביטחון במטרה לסכל תשתיות טרור ולמנוע פיגועים.
צה"לפיגוע דקירהג'ניןחטיבת מנשה

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כך צריך לנהוג תמיד.
אחד העם

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר