במהלך הפעילות: מחבל ניסה לדקור חייל בג'נין - וחוסל במקום

דובר צה"ל מסר הלילה כי במהלך פעילות התקפית של כוחות צה"ל במרחב ג'נין שבחטיבת מנשה, מחבל חמוש בסכין ניסה לדקור לוחם צה"ל. הכוח הגיב בירי לעבר המחבל וחיסל אותו במקום.

על פי ההודעה הרשמית, אין נפגעים לכוחות הביטחון שפעלו במקום. המחבל זוהה כשהוא מתקרב אל הלוחמים כשבידו סכין, והכוח פעל במהירות לסיכול האיום.

האירוע מצטרף לשורה של פעילויות מבצעיות שמבצע צה"ל במרחב ג'נין בשבועות האחרונים. רק לפני מספר ימים נפצעו קצין ונגד צה"ל כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה באותו מרחב, כאשר התברר כי הכוח ביצע סיור הכנה לקראת הקמת מוצב קבע בתוך מחנה הפליטים.

במקביל, כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות נגד תשתיות הטרור באזור. בתחילת השבוע פעלו לוחמי יחידת דובדבן במילואים בהכוונת השב"כ ועצרו שני מחבלים במרחב ג'נין ואל יאמון, שפעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות הביטחון ואזרחי ישראל.

מרחב ג'נין נחשב לאחד ממוקדי הטרור המרכזיים ביהודה ושומרון, ובשנה האחרונה מתבצעות בו פעילויות מבצעיות תכופות של כוחות הביטחון במטרה לסכל תשתיות טרור ולמנוע פיגועים.