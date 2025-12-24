דוח מבקר המדינה על הכשלים במכשול עוטף ירושלים התפרסם השבוע והדליק נורות אדומות במסדרונות השלטון. אבל עבור תושבי נווה יעקב, מדובר באזהרה מאוחרת. בראיון לאלי גוטהלף בתוכנית ״כיכר FM״, מתארת שרי זוסמן מציאות שבה הכשל כבר כאן, מוחשי, יומיומי, ומסוכן.

לדבריה, גז מדמיע חודר לבתים כמה פעמים ביום, ילדים נאלצים לברוח מגינות ציבוריות, ותחושת הביטחון הבסיסית פשוט נעלמה.

״אנחנו חיים ליד גדר ההפרדה, אבל בפועל זו לא גדר, זו רשת עם חורים״, אמרה. ״מי שרוצה לעבור, עובר. בלי בקרה, בלי זיהוי, ובלי סיכון אמיתי״.

פרצות ידועות, חדירות חופשיות

בראיון בכיכר FM טענה זוסמן כי בצפון ירושלים קיימות עשרות פרצות מוכרות היטב לכל גורמי האכיפה. חלקן אף קיבלו שמות בשטח. דרך אחת מהן, הסמוכה לביתה, עברו גם המחבלים שביצעו את הפיגוע הקטלני בצומת רמות.

״המשטרה ומג״ב יודעים בדיוק איפה הפרצות. כולם יודעים. השאלה היחידה היא למה הן עדיין פתוחות״.

לדבריה, אין מדובר בכשל הנדסי מורכב. ״לתקן פרצה בגדר לוקח יום או יומיים. זה לא פרויקט מסובך, זו פשוט החלטה״.

גז מדמיע כתחליף לביטחון

כשכוחות מג״ב נתקלים בקבוצות חוצים גדולות, האמצעי המרכזי שנותר בידיהם הוא ריסוס גז מדמיע. אלא שהרוח המערבית מביאה את הגז ישירות לבתי השכונה.

״זה שורף בעיניים, בגרון ובאף. גם בתוך הבית אי אפשר לנשום״, תיארה זוסמן בשידור. ״אבל בוא נהיה כנים, גז מדמיע לא עוצר מחבל. הוא פשוט מחכה שעה וחוזר״.

לטענתה, המשמעות ברורה: הסיכון לחוצים כמעט אפסי, והמחיר משולם כולו על ידי אזרחי ישראל.

פניות, מכתבים, ושתיקה מוחלטת

במהלך הראיון סיפרה זוסמן כי פנתה לאורך השנה האחרונה למשטרת ישראל, מג״ב, צה״ל, משרד הביטחון, המשרד לביטחון לאומי, לשכת השר איתמר בן גביר, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים.

״או שלא ענו בכלל, או ששלחו אותי לגורם אחר״, אמרה. ״האחריות מתגלגלת בין הגופים, והפרצות נשארות״.

גם תלונה רשמית שהגישה במשטרה, לדבריה, לא הביאה לשינוי בשטח.

ומה באמת אומר דוח מבקר המדינה?

דוח מבקר המדינה מאשר חלק גדול מהטענות שעלו בראיון בכיכר FM: מעבר חופשי של פלסטינים לשטחי ירושלים, זליגת אמצעי לחימה, היעדר תיאום בין הגופים האחראים, ואפילו היעדר גיבוי חשמלי למערכות במקרה חירום.

אך מבחינת זוסמן, הכשל המרכזי הוא דווקא בהמלצות.

״מדברים על שדרוג מעברים והרחבת כבישים, אבל אין דרישה חד-משמעית לסגירת פרצות בגדר״, אמרה. ״בלי זה, כל שאר ההמלצות לא שוות הרבה״.

״לא צריך עוד אסון כדי להתעורר״

בסיום הראיון עם אלי גוטהלף בכיכר FM, הבהירה זוסמן כי תושבי נווה יעקב אינם מבקשים דוחות נוספים, אלא החלטה אחת ברורה, גוף אחראי אחד ולוחות זמנים מחייבים.

״לא צריך לחכות לאירוע ברמת השביעי באוקטובר כדי להבין מה קורה כאן״, אמרה. ״הכתובת על הקיר, והשאלה היא מי מוכן לקחת אחריות״.

המציאות בצפון ירושלים אולי רחוקה מהכנסת כמה קילומטרים, אבל היא קרובה מאוד לאירוע הבא.