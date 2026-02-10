כיכר השבת
כך הכל התחיל

בתוך הקו הצהוב | צפו: הלוחמים תיארו את רגעי ההיתקלות החריגה עם המחבלים

דובר צה"ל מפרסם לפני זמן קצר את עדויות הקצינים שהשתתפו בחיסול המחבלים ברפיח | איך הכל התחיל - והחיסול המוצלח (צבא)

(צילום: דוצ)

הלוחמים שחיסלו את ארבעת המחבלים במזרח רפיח, תיארו בעדות מפורטת את התקרית החריגה מול מחבלי חמאס בתוככי הקו הצהוב.

סגן ר', סגן מפקד פלוגה ביחידת יהל"ם, ורב סרן ב', סגן מפקד גדוד 603 סיפרו איך הכל התחיל.

(צילום: דוצ)

יצוין כי מדובר באירוע חריג, במסגרתו מחבלי חמאס הוכיחו חדירות לקו הצהוב והצליחו להפתיע את הלוחמים.

בס"ד, האירוע הסתיים הפעם ללא נפגעים בקרב כוחות צה"ל.

כזכור, במסגרת פעילות כוחות צה״ל לטיהור המרחב ממחבלים ותשתיות טרור, כוחות צה״ל זיהו אמש (שני) ארבעה מחבלים נוספים שיצאו מפיר במרחב התוואי התת קרקעי במזרח רפיח.

המחבלים פתחו באש לעבר לוחמי צה"ל חטיבה 7, שהשיבו באש וחיסלו את ארבעת המחבלים. כוחות צה״ל ממשיכים לפעול במרחב לאיתור וחיסול כלל המחבלים שנותרו בתוואי.

מדובר צה"ל נמסר: "מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, צה"ל רואה זאת בחומרה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

