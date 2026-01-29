לראשונה מזה 25 שנה: יהודים התפללו בקבר יוסף בנץ החמה

תפילת שחרית מיוחדת התקיימה הבוקר, (חמישי) בקבר יוסף שבשכם, לראשונה מזה 25 שנה, מאז עזב צה"ל את מתחם הקבר והעביר את האחריות עליו לרשות הפלסטינית.

תפילת השחרית התקיימה לאחר שלאורך הלילה נכנסו מאות מתפללים למתחם קבר יוסף, כחלק מהכניסות הקבועות שמקיימת מועצה אזורית שומרון בליווי לוחמי צה"ל ובאישור הצבא.

הכניסה לקבר יוסף לאור יום מגיעה על רקע תוכנית רחבה וסדורה שמובילים ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן וח"כ צבי סוכות יחד עם הרב דודו בן נתן, אביו של החייל שובאל בן נתן הי"ד שנפל בקרב בדרום לבנון והיה פעיל לחזרה לקבר יוסף.

במועצה אזורית שומרון מדגישים כי: "מטרת התוכנית להביא לחזרה קבועה של יהודים לקבר יוסף ולהחזרת ישיבת עוד יוסף חי למתחם הקבר. התוכנית גובשה יחד עם גורמים נוספים והיא מבוססת על צעדים מדורגים שנועדו להשיב את הנוכחות היהודית למקום הקדוש באופן קבוע".

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, אמר: "הבוקר הזה הוא בוקר של תיקון היסטורי. אחרי שנים של כניסות באישון לילה כגנבים במחתרת, אנחנו חוזרים הביתה בראש מורם ובאור יום מלא. קבר יוסף הוא סמל חשוב, והמהלך לכניסה באור יום הוא צעד משמעותי מתוך תוכנית העבודה שלנו לביסוס אחיזה קבועה ומלאה במקום.

"לא נעצור עד שדגל ישראל יונף כאן באופן קבוע לאחר שישיבת ׳עוד יוסף חי׳ תשוב למקומה. עם ישראל חוזר לשומרון, עם ישראל חוזר לארצו".

ח״כ צבי סוכות אמר: "זכינו לצעד חשוב של התקדמות בקיום תפילת שחרית וכניסה לאור יום לקבר יוסף. זהו ראשיתו של תיקון חשוב והיסטורי, ונמשיך לפעול עד להשבה של נוכחות יהודית מלאה לקבר יוסף".