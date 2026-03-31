שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף היום (שלישי) את התוכנית האסטרטגית המלאה למערכה בלבנון, בתום הערכת מצב שקיים בבור יחד עם סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

על פי התוכנית שהוצגה, צה"ל יתייצב במרחב ביטחון בתוך לבנון ויאסר באופן מוחלט על למעלה מ-600 אלף תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה לחזור דרומית לליטני. ההודעה מגיעה בעקבות התקרית הכואבת בה נפלו אמש ארבעה לוחמי סיירת נח"ל בקרב בדרום לבנון: סרן נועם מדמוני, סמ"ר בן כהן, סמ"ר מקסים אנטיס וסמ"ר גלעד הראל ז"ל. שר הביטחון פתח את דבריו בהשתתפות בצער המשפחות ובהוקרה לגבורת הלוחמים.

סרן נועם מדמוני ז"ל ( צילום: דובר צה"ל )

התוכנית האסטרטגית: שליטה מלאה עד הליטני

על פי הנמסר מהערכת המצב, בסיומה של הפעולה הצבאית צה"ל יתייצב במרחב ביטחון בתוך לבנון - בקו ההגנה מול טילי הנ"ט - וישלוט ביטחונית בכל המרחב עד נהר הליטני, כולל גשרי הליטני שנותרו. המטרה המרכזית היא חיסול כוחות רדואן שחדרו למרחב והשמדת כל אמצעי הלחימה שנמצאים שם.

"הכוחות המתמרנים נכנסים בעוצמה גדולה לתוך הכפרים, תוך שימוש בכל האמצעים, מטהרים אותם ממחבלי החיזבאללה ומשמידים את תשתיות הטרור שהוקמו שם", מסר שר הביטחון. כידוע, כוחות חטיבות 7 וגולני פועלים בפיקוד אוגדה 36 מזה מספר שבועות בדרום לבנון, כאשר ביממה האחרונה בלבד חוסלו עשרות מחבלים שזוהו בעת ניסיונות מארב.

סמ"ר מקסים אנטיס ז"ל ( צילום: דובר צה"ל )

איסור מוחלט על חזרת תושבים - עד להבטחת ביטחון הצפון

בנוסף לשליטה הביטחונית, הודיע שר הביטחון כי תיאסר באופן מוחלט חזרתם דרומית לליטני של למעלה מ-600 אלף תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה, וזאת עד שיובטח ביטחונם ושלומם של תושבי הצפון. כל הבתים בכפרים סמוכי הגבול בלבנון יהרסו - בהתאם למודל רפיח ובית חאנון בעזה, כדי להסיר אחת ולתמיד את האיומים סמוכי הגבול מעל תושבי הצפון.

"גם ירי התלול מסלול מאזורים אחרים בלבנון מטופל ויטופל באופן הולך וגובר", הוסיף כ"ץ. התוכנית כוללת גם המשך תקיפות נגד מפקדות חיזבאללה, כפי שנעשה אתמול בחיסול חמזה רכין, סגן מפקד יחידה 1800 של חיזבאללה, יחד עם אחראי המבצעים ביחידה.

"להפריד את לבנון מזירת איראן"

שר הביטחון הבהיר כי המטרה האסטרטגית היא להפריד את לבנון מזירת איראן ולעקור את שיני הנחש. "אנחנו נחושים להפריד את לבנון מזירת איראן - ולעקור את שיני הנחש ולהסיר מהחיזבאללה את יכולת האיום, ולשנות אחת ולתמיד את המצב בלבנון עם נוכחות ביטחונית של צה"ל במקומות הנדרשים - תוך אכיפה קפדנית והרתעה מוחלטת", הדגיש כ"ץ.

"בדיוק כמו בסוריה ובעזה - כך גם בלבנון", הוסיף שר הביטחון. "צה"ל יגן על התושבים והיישובים מתוך שטח האויב. הבטחנו להגן על יישובי הצפון וכך בדיוק נעשה".

הלחימה בשטח: עשרות מחבלים חוסלו

במקביל להודעת שר הביטחון, ממשיכה הפעילות המבצעית בשטח. כוחות חטיבות 7 וגולני פועלות בפיקוד אוגדה 36, כאשר ביממה האחרונה חוסלו עשרות מחבלים שזוהו בעת ניסיונות מארב במרחב דרום לבנון. אחד המחבלים זוהה חמוש ב-RPG כשהוא נערך לירי לעבר הכוחות, והמחבל חוסל טרם ביצוע הירי.

כוחות חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 146 זיהו וחיסלו חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה, השמידו מפקדה ואיתרו משגר וטילי נגד טנקים. כוחות התותחנים הפועלים במרחב ירו יותר מ-700 פגזים בימים האחרונים לעבר מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

תגובות מאיראן: "ניצחון קטן"

התקרית הכואבת בדרום לבנון מנוצלת בשעות האחרונות באופן ציני על ידי מכונת התעמולה של המשטר האיראני. בני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, סיפר הבוקר בריאיון לרדיו 103FM כי "אתרי המשטר מדווחים על זה ומציגים 'ניצחון קטן' על המשטר הציוני. הם מאוד גאים ומתנשאים בבוקר הזה".

למרות תצוגת התכלית של המשטר, סבטי סבור כי נקודת התורפה האמיתית של האייתוללות נמצאת בבית פנימה. "צריך לקרוא לציבור האיראני לצאת להפגין, זה הקלף שישנה את הכל", הוא טען. "הפתרון היחיד זה הציבור האיראני, צריך לפחות לנסות את הפתרון הזה".

כאמור, שר הביטחון כ"ץ סיכם את דבריו בהדגשה: "כל העם חייב לחבק את הלוחמים הגיבורים ואת משפחותיהם ולאמץ אותם חזק אל ליבו. הכוחות המתמרנים נכנסים בעוצמה גדולה לתוך הכפרים, תוך שימוש בכל האמצעים".