בצעד שנועד להרגיע את הסערה שפרצה בעקבות הריאיון בערוץ 14, הערב (שני) נועד שר הביטחון ישראל כ"ץ עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון לפגישה בקריה בתל אביב.

בפגישה, שעסקה בהמשך חיזוק ההתיישבות ובמערכה נגד הטרור הפלסטיני, הדגיש השר כי מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, "מבצע את תפקידו היטב" וכי הוא "מגבה ומחזק את כל מפקדי וחיילי צה"ל". מאוחר יותר נועד השר כ"ץ גם עם ראש הממשלה ועם הרמטכ"ל עמו יש לו מתיחות כבר תקופה, שהתחזקה בעקבות הפרשה, כאשר הרמטכ"ל הבהיר לאלוף כי הוא מגבה אותו. ראש הממשלה רצה לקבל תשובות מהשר מדוע הדיח את האלוף בשידור חי.

ההודעה המשותפה שפורסמה בסיום הפגישה מהווה למעשה תיקון מסלול של שר הביטחון, שנקלע לביקורת חריפה מכל עבר לאחר שהכריז בשידור חי על מינויו של האלוף דדו בר כליפא לתפקיד מפקד פיקוד המרכז. רבים פירשו את דבריו כהדחה פומבית של אלוף הפיקוד הנוכחי, צעד שעורר זעזועים בקרב הציבור הימני ובקרב ראשי ההתיישבות.

"אין מחלוקת בינינו"

בפגישה השתתפו בכירי ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, ביניהם יו"ר מועצת יש"ע וראש המועצה האזורית בנימין ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, ראש עיריית מעלה אדומים גיא יפרח, וראשי מועצות נוספים מרחבי יהודה ושומרון. על פי ההודעה המשותפה, ראשי הרשויות הביעו את הערכתם הרבה לשר הביטחון וחיזקו אותו על מדיניותו הביטחונית.

שר הביטחון הדגיש בפגישה כי "צה"ל פועל בהתאם למדיניות הממשלה", וכי האלוף בלוט "לא הודח" כפי שנטען. השר הוסיף כי "האלוף בלוט ממלא היטב את תפקידו ואין ביניהם כל מחלוקת". דברים אלה עומדים בניגוד מסוים למה שנוצר בעקבות הריאיון בערוץ 14, שבו נראה היה כי כ"ץ מבשר על החלפה קרובה של מפקד הפיקוד.

הישגים ביטחוניים והתיישבותיים

במהלך הפגישה הודגשו ההישגים הביטחוניים וההתיישבותיים שהושגו בתקופת כהונתו של כ"ץ כשר ביטחון. ראשי הרשויות שיבחו את "מהפכת ההתיישבות" שמוביל השר בגיבוי ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובכלל זה ההכרה ב-104 יישובים חדשים וב-160 חוות חקלאיות, החזרת בסיסי צה"ל לצפון השומרון, והקמת מכינות וגרעיני נח"ל בבקעת הירדן.

כמו כן הודגשה הפעילות ההתקפית במחנות הטרור בג'נין, טולכרם ונור א-שמס, שהביאה לפי הנתונים שהוצגו להפחתה דרמטית של כ-80 אחוז באירועי הטרור. ביטול צווי המעצר המנהליים נגד מתיישבים זכה אף הוא לשבחים מצד ראשי הרשויות.