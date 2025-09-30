מעבר ארז בבוקר שמחת תורה ( צילום: דוברות משרד הביטחון )

תחקיר מבצעי שהוצג השבוע בפני תושבי קיבוץ גבים סיכם את הקרב שהתחולל ביישוב ב־7 באוקטובר. התחקיר, שנערך במשך שמונה חודשים בראשות סא"ל (מיל') ישראל שטרית ובפיקודו של מפקד פיקוד הדרום לשעבר, אלוף ירון פינקלמן, כלל ראיונות עם לוחמים, תושבים ומפקדים, לצד בדיקת יומני מבצעים, תיעודים מצולמים, הקלטות וחומרי מודיעין.

ממצאי הצוות הצביעו על כשל של צה"ל במשימת ההגנה על הקיבוץ. כיתת הכוננות, הרבש"ץ ותושבים נוספים הם שניהלו את הקרב הראשוני מול חוליית המחבלים שחדרה למרחב הש"ג. הרבש"ץ נתקל לבדו במחבלים, השיב אש ונפצע, ושלושה תושבים נוספים נפצעו במהלך ההיתקלות. למרות זאת, המחבלים לא חדרו לשטח הקיבוץ. הם נסוגו ובדרכם ביצעו מסע הרג במושב יכיני ובציר 34, שם חוסלו כולם. התחקיר ציין לטובה את פעולות התושבים, בהם חילוץ אזרחים מתחנת הדלק הסמוכה – ביטוי לערבות הדדית ורעות בשעת חירום. לפי הממצאים, שמונה מחבלים תקפו את גבים. עשרות מוקדי לחימה במקביל ברחבי העוטף באותו היום, והיקף החדירה של אלפי מחבלים, הם שגרמו לעיכוב בהגעת כוחות הביטחון ליישוב. בצה"ל ציינו כי חרף היקף החומר והעבודה, ייתכן שנפלו אי־דיוקים בתחקיר, וכי פרטים נוספים עוד עשויים להתגלות בהמשך.

השתלשלות האירועים הקשים כפי שעולה מהתחקיר

שבעה באוקטובר – גבים תחת אש

בשעה 06:29 בבוקר ה־7 באוקטובר, פתח חמאס במכת אש כבדה לעבר יישובי הנגב המערבי – בהם קיבוץ גבים והמוצבים הצבאיים בסביבה. בתוך דקות חדרו מחבלים לשטח ישראל במצנחי רחיפה, באמצעות כלי רכב וברגל, והגזרה כולה הותקפה בעוצמה, כאשר לוחמי הגדוד המקומי מצאו עצמם בנחיתות מספרית משמעותית.

כחצי שעה לאחר מכן נצפו מחבלים סמוך למפעלי התעשייה של מועצת שער הנגב, ולאחר מכן החלו לנוע לעבר קיבוץ גבים. בשעה 07:21 עבר טנדר עם מחבלים את צומת שער הנגב, וב־07:22 ניסו המחבלים לפרוץ לתחנת הדלק הסמוכה – אך נכשלו.

בשעה 07:25 הגיעו המחבלים לשער הכניסה לקיבוץ גבים וניסו לחדור פנימה. שם התרחשו שלוש היתקלויות עיקשות מול כיתת הכוננות ותושבים, שהצליחו לבלום את החדירה.

אש על ציר 34, קרב בשער: תושבים קיבלו פיקוד מול המחבלים

בשעה 07:29 פתחו מחבלים באש לעבר רכבו של אחד מתושבי קיבוץ גבים בעת שנסע בציר 34. התושב נפצע, אך הצליח להמשיך בנסיעה ולהגיע לקיבוץ.

דקה לאחר מכן, ב־07:30, הגיעו לשער הראשי סגן הרבש״ץ ותושב הקיבוץ תא״ל (מיל׳) גיל שוורצמן. כשלוש דקות מאוחר יותר הם הקפיצו את כיתת הכוננות לתפיסת עמדות ההגנה.

משלב זה לקח שוורצמן את הפיקוד על ההגנה בקיבוץ. תושבים מספרים כי עמד בראש כיתת הכוננות ברגעי הלחימה הקשים – והמשיך לשמש כרבש״ץ במשך חודשים לאחר מתקפת הטרור.

מארב קטלני, אזרחים נרצחו – ולוחם מגלן נפל בקרב בגבים

בשעה 08:04, לאחר הגעתם למושב יכיני, התפצלו המחבלים לשתי חוליות: אחת נותרה במושב, והשנייה נמלטה ברכב גנוב אל השדות הצפוניים.

ב־08:09 מיקמה אחת החוליות מארב על ציר 34, בין מושב יכיני לקיבוץ גבים. כעבור שתי דקות בלבד, ב־08:11, נרצחו שני אזרחים שנמלטו ממסיבת "נובה" לאחר שנקלעו למארב.

ב־08:14 זיהה לוחם מגלן, עמית גואטה ז"ל, את המחבלים בציר וניסה לסכל את המארב. הוא ביצע פניית פרסה אך נפצע אנושות מירי ונפטר בהמשך מפצעיו.

עד לשעה 10:40 חוסלו כלל המחבלים במספר היתקלויות מול כוחות ימ״מ, יחידת יואב של המשטרה, מאבטחי יחידת אופק מנתיבות, וכן אזרחים שקפצו לסייע. הקרבות בציר 34 ובמושב יכיני הפכו לסמל של לחימה משולבת – כוחות סדירים, יחידות מיוחדות ותושבים חמושים כתף אל כתף.

עד הגעת צה"ל: כיתת הכוננות חילצה אזרחים וניהלה את ההגנה

בשעה 10:30 בבוקר, סא"ל תומר גרינברג ז"ל, מפקד גדוד 13, הגיע עם אנשיו לשער הרפת בקיבוץ גבים. כיתת הכוננות המקומית ציידה אותם במחסניות תחמושת, ליוותה אותם דרך שטחי הקיבוץ ועד לצומת גבים, שם פתחו באש לעבר רכב מחבלים שנע בשטח הפתוח.

בשעה 12:00 יצאו שני רכבים ובהם אנשי כיתת הכוננות אל תחנת הדלק הסמוכה, וחילצו מתוכה 12 אזרחים שנמלטו אל ממ"ד. במקביל, פרסה כיתת הכוננות עמדות אבטחה סביב הקיבוץ, ואנשיה עברו בין בתי התושבים כדי להעניק מענה ראשוני למי שנותר. כל אותו הזמן נמשכו היתקלויות עם מחבלים בציר 34 ובשטחים הפתוחים.

בשעה 18:00 הגיע כוח שלדג לתחנת הדלק, ושם פגשו לוחמיו את גיל שוורצמן – הרבש״ץ בפועל. דקות לאחר מכן זיהו חברי כיתת הכוננות תנועות חשודות בגבעת הגמל, בין ציר 34 לקיבוץ. ב־18:10 חילק שוורצמן את הכוחות: חלק יצאו לאיגוף מחוץ לקיבוץ, ואחרים חברו לכוח שלדג וליחידה הטקטית של המשטרה. הכוחות ביצעו סריקות באש לעבר הנקודות החשודות.

רק למחרת, ב־8 באוקטובר בשעה 16:00, הגיע סוף־סוף כוח צבאי סדור שתפס פיקוד על ההגנה. עד לאותו רגע – ההגנה על קיבוץ גבים נשענה כמעט כולה על כיתת הכוננות ותושבי המקום.

בימים שלאחר מכן נמצאו באזור גופות מחבלים, מחבלים חיים שניסו להסתתר, וגם פועלים זרים – אחד מהם אותר פצוע והשני נהרג. הקרב סביב גבים, יכיני ושער הנגב נמשך עוד שעות ארוכות, עד לביסוס שליטה מלאה בשטח.

ממצאי התחקיר ( צילום: צה"ל )

ציר הזמן כפי שהוצג בתחקיר ( צילום: צה"ל )

עיקרי המסקנות והלקחים שעלו מהתחקיר

1. צה"ל כשל במשימה להגן על קיבוץ גבים.

2. כיתת הכוננות פעלה בצורה מיטבית לאורך כל היום, מרגע הקפצתה.

3. המחבלים נכשלו בניסיונם לחדור לקיבוץ. שיתוף הפעולה בין חברי הכיתה לבין תושבים נוספים היה מיטבי

4. ציון לשבח לכיתת הכוננות על הסיוע למג"ד 13 בתחמושת ובהכוונה וחילוץ אזרחים

5. חברי כיתת הכוננות תפקדו באופן מיטבי גם ביחס לפצועים

6. מרבית תושבי קיבוץ גבים התפנו מבתיהם באופן עצמאי.

7. קיבוץ גבים נמצא בטווח צמוד לגדר המערכת, ויש להקצות לו אמצעים ומשאבים הולמים

8. לא ניתן לשחזר במדויק התרחשויות בגדר ההיקפית של הקיבוץ, בגלל מחסור במצלמות.