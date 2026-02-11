כיכר השבת
הטורף השקט: כלי השיט שמכתיב את חוקי המשחק ומשגר כטב"מים וטורפדות

לוקהיד מרטין חושפת את ה-Lamprey: כלי השיט האוטונומי שמשנה את מאזן הכוחות מול איומי איראן בעזרת יכולת ייחודית להיצמד לספינות ולתפוס "טרמפ" חשאי | הטורף השקט מהמצולות משגר כטב"מים וטורפדות כדי להבטיח עליונות ימית וגישה בטוחה בזירות הלחימה המורכבות ביותר (חדשות צבא)

הדמיה המציעה סקירה בסיסית של עיצוב ה-Lamprey. (צילום: יצרן)

אלו ימים מתוחים במימי המפרץ הפרסי הסוערים, כאשר איראן וארה"ב בחילופי אש בדברים ובמעשים. נדמה שהפעם האיום וההתגרות ממוקדים בגזרה הימית.

מול האיום הדינמי והחמקמק הזה, חברת לוקהיד מרטין חושפת מענה טכנולוגי דרמטי שנראה כאילו נלקח ממעמקי הדמיון: ה-Lamprey (מרמולן), כלי שיט תת-מימי אוטונומי שנועד לשנות את מאזן הכוחות במצולות.

ה-Lamprey אינו סתם צוללת זעירה; הוא "טורף שקט" שקיבל את שמו ואת השראתו מדג המרמולן, הטפיל שנצמד ללווייתנים בים. פריצת הדרך המפתיעה ביותר שלו טמונה ביכולתו "לתפוס טרמפ" ולהיצמד באמצעות עוגני עגינה מיוחדים לגחון של ספינות או צוללות מארחות, ללא צורך בשום שינוי במבנה שלהן.

ה-Lamprey (צילום: יצרן)

בעודו צמוד לספינה המארחת, הכלי משתמש בטכנולוגיית מימן (hydrogenators) כדי להטעין את סוללותיו מעצם תנועת המים. כך הוא מגיע לאזור המשימה טעון במלואו ומוכן לפעולה, מבלי לבזבז אנרגיה בדרך.

המכשיר הקטן הזה הוא למעשה "אולר שוויצרי" קטלני מתחת למים. הוא בנוי בשיטת "חבר והפעל" המאפשרת להתאים אותו לכל משימה בשטח. הוא מסוגל לאסוף מודיעין חשאי מבלי להתגלות, אך יכולותיו ההתקפיות הן שבאמת מדהימות: ה-Lamprey יכול לשגר מתוכו כטב"מים לאוויר כדי לתקוף מטרות מעל פני המים, לירות טורפדות קלים, או לפזר מטעני הטעיה מתוחכמים המדמים צוללות ענק כדי לבלבל את האויב.

כלי השיט החדש של לוקהיד מרטין שמשגר כטב"מים וטורפדות (צילום: יצרן)

בזמן שסירות הטילים האיראניות סורקות את האופק, ה-Lamprey יכול פשוט "לשכב" על קרקעית הים במארב שקט, להמתין לרגע הנכון, ולהעביר מידע בזמן אמת לכוחות ידידותיים כמו מטוסי F-35 שטסים מעל.

מדובר בטכנולוגיה שמציעה נוכחות מתמדת ומרתיעה בעלות נמוכה משמעותית מצוללות מאוישות, ומבטיחה שארה"ב ובעלות בריתה ישמרו על יתרון אסטרטגי מכריע גם בזירות המאויימות והצפופות ביותר בעולם. היכולת של כלי קטן אחד להסתתר, להסתגל ולהפתיע מהמעמקים הופכת את ה-Lamprey לכלי שמבהיר לאויב: המצולות כבר אינן מקום בטוח להסתתר בו.

