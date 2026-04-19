רס"ל לידור פורת הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל התיר הבוקר (ראשון) לפרסום את נפילתו של רס"ל (מיל') לידור פורת הי"ד, בן 31 מאשדוד, לוחם בגדוד 7106 שבחטיבה מרחבית 769.

פורת נפל בקרב בדרום לבנון לאחר שכלי הנדסי מסוג D-9 עלה על מטען חבלה שהניחו מחבלי חיזבאללה בכפר כילא, סמוך למטולה. באירוע הקשה נפצעו חמישה לוחמים נוספים: לוחם אחד באורח קשה, ארבעה לוחמים באורח בינוני וארבעה לוחמים באורח קל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים, ומשפחותיהם עודכנו על מצבם. חקירה ראשונית: מטען שהוטמן בכפר שתי תקריות קטלניות ב-24 שעות: המטענים המוסתרים של חיזבאללה - גובים מחיר כבד ב. ניסני | 09:43 על פי החקירה הראשונית של התקרית, כוחות חטיבה 769 פעלו במרחב קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. במהלך פעילות מבצעית של כוח מגדוד 7106 בכפר כילא, סמוך למטולה, כלי הנדסי מסוג D-9 עלה על מטען חבלה שהניחו מחבלי חיזבאללה. כוח לוחמים נוסף ששהה בסמוך למטרות אבטחה נפגע מפיצוץ המטען. בצה"ל מתחקרים מתי הונח המטען בשטח והאם מדובר בהפרה של הפסקת האש שנכנסה לתוקף לפני מספר ימים. יצוין כי זו לא התקרית הראשונה מאז הפסקת האש בה נפגעים כוחות צה"ל מפעילות חיזבאללה.

כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

אמש הותר לפרסום כי באירוע שהתרחש ביום שישי בדרום לבנון נפל רס"ב (מיל') ברק כלפון הי"ד, בן 48 מעדי, לוחם בגדוד חיר"ם 7056 שבחטיבה 226.

כלפון הי"ד נפטר למרבה הצער והיגון מפצעיו לאחר שנפצע בקרב. על פי הנמסר מדובר צה"ל, באירוע נפצעו שני לוחמים נוספים באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל.

הלוחמים הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו על מצבם.

מרפאל נמסר: "משפחת רפאל מרכינה ראש בצער רב על נפילתו של רס״ב (במיל) ברק כלפון, עובד רפאל, לוחם צנחנים שנפל בקרב בדרום לבנון. ברק היה עובד מסור ומקצועי שעסק בתחומים משמעותיים למען ביטחון מדינת ישראל אותה כה אהב. עובדות ועובדי רפאל מחבקים את שמרית, נוגה מיה וכל המשפחה ברגעים קשים אלה. יהי זכרו ברוך".