פרטי התקרית הקשה

הותר לפרסום: רס"ל לידור פורת הי"ד נפל בקרב בלבנון | הכוח עלה על מטען שהניחו מחבלי חיזבאללה

רס"ל לידור פורת הי"ד, לוחם בגדוד 7106, נפל  לאחר שכלי הנדסי של צה"ל עלה על מטען שהניחו מחבלי חיזבאללה בכפר כילא ליד מטולה | חמישה לוחמים נפצעו בדרגות שונות | צה"ל בודק מתי הונח המטען והאם מדובר בהפרת הפסקת האש  (צבא וביטחון)

רס"ל לידור פורת הי"ד (צילום: דובר צה"ל)

דובר התיר הבוקר (ראשון) לפרסום את נפילתו של רס"ל (מיל') לידור פורת הי"ד, בן 31 מאשדוד, לוחם בגדוד 7106 שבחטיבה מרחבית 769.

פורת נפל בקרב בדרום לבנון לאחר שכלי הנדסי מסוג D-9 עלה על מטען חבלה שהניחו בכפר כילא, סמוך למטולה.

באירוע הקשה נפצעו חמישה לוחמים נוספים: לוחם אחד באורח קשה, ארבעה לוחמים באורח בינוני וארבעה לוחמים באורח קל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים, ומשפחותיהם עודכנו על מצבם.

חקירה ראשונית: מטען שהוטמן בכפר

על פי החקירה הראשונית של התקרית, כוחות חטיבה 769 פעלו במרחב קו ההגנה הקדמי בדרום . במהלך פעילות מבצעית של כוח מגדוד 7106 בכפר כילא, סמוך למטולה, כלי הנדסי מסוג D-9 עלה על מטען חבלה שהניחו מחבלי חיזבאללה.

כוח לוחמים נוסף ששהה בסמוך למטרות אבטחה נפגע מפיצוץ המטען. בצה"ל מתחקרים מתי הונח המטען בשטח והאם מדובר בהפרה של הפסקת האש שנכנסה לתוקף לפני מספר ימים. יצוין כי זו לא התקרית הראשונה מאז הפסקת האש בה נפגעים כוחות צה"ל מפעילות חיזבאללה.

כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון (צילום: דו"צ)

אמש הותר לפרסום כי באירוע שהתרחש ביום שישי בדרום לבנון נפל רס"ב (מיל') ברק כלפון הי"ד, בן 48 מעדי, לוחם בגדוד חיר"ם 7056 שבחטיבה 226.

כלפון הי"ד נפטר למרבה הצער והיגון מפצעיו לאחר שנפצע בקרב. על פי הנמסר מדובר צה"ל, באירוע נפצעו שני לוחמים נוספים באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל.

הלוחמים הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו על מצבם.

מרפאל נמסר: "משפחת רפאל מרכינה ראש בצער רב על נפילתו של רס״ב (במיל) ברק כלפון, עובד רפאל, לוחם צנחנים שנפל בקרב בדרום לבנון. ברק היה עובד מסור ומקצועי שעסק בתחומים משמעותיים למען ביטחון מדינת ישראל אותה כה אהב. עובדות ועובדי רפאל מחבקים את שמרית, נוגה מיה וכל המשפחה ברגעים קשים אלה. יהי זכרו ברוך".

אנשים מתים על בסיס שבועי, וגיוס היכן?
בנם
למד כמה שנים בישיבה הגבוהה בבית אל בראשות הרב זלמן מלמד שליט"א. בחור שקט, צנוע, עדין ובעלה מידות טובות. הי"ד, ברוך דיין האמת.
ביתאלניק
😭😭😭א"א להכיל את הכאבב
אייל
ברוך דיין האמת... משתתפים בצערם של המשפחה ומכריו.
מישהו

