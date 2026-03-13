צה״ל תקף היום את גשר א־זרריה שעל נהר הליטאני בלבנון, שלפי צה״ל שימש מעבר מרכזי עבור מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה.

בהודעת דובר צה״ל נמסר כי הגשר שימש את פעילי הארגון למעבר בין צפון לבנון לדרומה, במטרה להיערך ללחימה נגד כוחות צה״ל ולבצע פעולות נגד אזרחי מדינת ישראל.

בצה״ל ציינו כי בתקופה האחרונה הציב חיזבאללה משגרי רקטות בסמוך לגשר, ומשם בוצעו שיגורים לעבר ישראל.

לדברי צה״ל, התקיפה נועדה למנוע את המשך השימוש בתשתית לצרכים צבאיים ולסכל איומים נגד אזרחי ישראל. עוד נטען כי פעילות חיזבאללה באזור מתבצעת תוך סיכון אזרחי לבנון וגרימת נזק למרחבים מאוכלסים.

בצה״ל הוסיפו כי הם פועלים בעוצמה נגד החלטת חיזבאללה להצטרף ללחימה ולפעול בחסות המשטר האיראני, והדגישו כי לא יאפשרו פגיעה באזרחי מדינת ישראל.