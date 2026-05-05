כיכר השבת
מכת הברחות

התביעה הצבאית הגישה 3 כתבי אישום נוספים בפרשת הברחות לעזה

התביעה הצבאית הגישה שלושה כתבי אישום נגד ארבעה נאשמים בגין הברחת סחורות לעזה | צה"ל והשב"כ: "רואים בחומרה רבה את תופעת ההברחות"

הכנסת סיוע הומניטרי לעזה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

התביעה הצבאית הגישה בימים האחרונים שלושה כתבי אישום נוספים נגד ארבעה נאשמים, בגין עבירות חמורות של הברחת סחורות לרצועת .

כתבי האישום הוגשו בתום חקירות משותפות של שירות הביטחון הכללי, היחידה לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת, רשות המסים - יחידת יהלום, ויחידת מכס מעברים.

שני כתבי אישום הוגשו ביום ראשון האחרון, וכתב אישום נוסף הוגש ביום שני. מדובר בהמשך לסדרת מעצרים וחקירות שמתנהלות בחודשים האחרונים בעניין הברחת סחורות לרצועה, תוך ניצול סמכויות ומעמדים.

בהודעה משותפת של ושב"כ נמסר כי "צה"ל ושב״כ רואים בחומרה רבה את תופעת ההברחות לרצועת עזה, המגלמת סיכון לביטחון המדינה בכלל, וביתר שאת מקרים בהם מעורבים משרתי צה"ל בשירות סדיר או מילואים". עוד הובהר כי "כל גופי האכיפה ימשיכו לפעול לחקירת אירועים מעין אלו ומיצוי הדין עם המעורבים במעשים מסוג זה".

כתבי האישום מצטרפים לשורה של מקרים דומים שנחשפו בחודשים האחרונים. לפני מספר חודשים הוגש כתב אישום חמור נגד קצין בכיר בדרגת רב-סרן, שהואשם בעזרה לאויב, לקיחת שוחד והברחת סחורות בשווי מיליוני שקלים לרצועה. על פי כתב האישום, הקצין ניצל את תפקידו הצבאי ואת סמכויותיו באופן בוטה, כשהוא מלווה משאית עמוסה בסחורות אסורות אל תוך הרצועה.

צה"לחמאסעזהשב"כהברחות

