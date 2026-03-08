כיכר השבת
"נערכים לשהות ממושכת" | המסר שהעביר מפקד חיל הים ללוחמיו בלב ים

״אני גאה בכם וסומך עליכם במשימות ההגנה וההתקפה, עד כה תקפנו בדאחיה שבביירות, צור, צידון ובטריפולי שבלבנון, אנחנו נערכים לשהייה ממושכת", אמר מפקד חיל הים לפקודיו בלב ים | האזינו (חדשות מלחמה)

דבריו של מפקד חיל הים
דבריו של מפקד חיל הים| צילום: צילום: דובר צה"ל
דבריו של מפקד חיל הים (צילום: דובר צה"ל)

שבוע ויותר לתוך מבצע שאגת הארי, מפקד חיל הים, אלוף דוד סער סלמה הפליג בסוף השבוע החרון ללב ים ושוחח עם פיקודיו.

המפקד קיים הערכת מצב עם המפקדים. במסגרת ההפלגה שנערכה ביום שישי האחרון ופורסמה היום על ידי דובר צה"ל, מפקד חיל הים שוחח עם המפקדים והלוחמים ושיבח אותם על פעילותם במהלך השבוע האחרון.

״אני גאה בכם", אמר המפקד לחיילים והוסיף: "וסומך עליכם במשימות ההגנה וההתקפה, עד כה תקפנו בדאחיה שבביירות, צור, צידון ובטריפולי שבלבנון".

המפקד הבהיר לחיילים לגבי המלחמה: "אנחנו נערכים לשהייה ממושכת ונמשיך לבצע את המשימה ככל שנדרש״.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

