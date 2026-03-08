שבוע ויותר לתוך מבצע שאגת הארי, מפקד חיל הים, אלוף דוד סער סלמה הפליג בסוף השבוע החרון ללב ים ושוחח עם פיקודיו.

המפקד קיים הערכת מצב עם המפקדים. במסגרת ההפלגה שנערכה ביום שישי האחרון ופורסמה היום על ידי דובר צה"ל, מפקד חיל הים שוחח עם המפקדים והלוחמים ושיבח אותם על פעילותם במהלך השבוע האחרון.

״אני גאה בכם", אמר המפקד לחיילים והוסיף: "וסומך עליכם במשימות ההגנה וההתקפה, עד כה תקפנו בדאחיה שבביירות, צור, צידון ובטריפולי שבלבנון".

המפקד הבהיר לחיילים לגבי המלחמה: "אנחנו נערכים לשהייה ממושכת ונמשיך לבצע את המשימה ככל שנדרש״.