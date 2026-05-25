איום רחפני הנפץ

הותר לפרסום: סמל נהוראי לייזר הי"ד נפל בקרב בלבנון | לוחם נוסף נפצע באורח קשה

דובר צה"ל התיר לפרסם כי לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, סמל נהוראי לייזר הי"ד, נפל בפעילות מבצעית • חייל נוסף נפצע באורח קשה באותו אירוע  (צבא וביטחון)

סמל נהוראי לייזר הי"ד (צילום: דובר צה"ל)

דובר התיר הבוקר (שני) לפרסום את שמו של חלל צה"ל שנפל בפעילות מבצעית בדרום : סמל נהוראי לייזר הי"ד, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת 'עקבות הברזל' (401).

נהוראי הי"ד נפל מפגיעת רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל בדרום לבנון, כחלק מהמאמצים המתמשכים להגנה על גבולות המדינה ולסיכול תשתיות הטרור של ארגון .

באותו אירוע קשה נפצע חייל נוסף באורח קשה, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחתו של הפצוע עודכנה בהתפתחויות.

סמל לייזר שירת בגדוד ההנדסה הקרבית 601, יחידה מרכזית בעוצבת 'עקבות הברזל' הפועלת באופן רציף בדרום לבנון במסגרת מבצע 'שאגת הארי'.

לוחמי הגדוד אחראים על סילוק מטענים, פריצת דרכים ואיתור תשתיות טרור תת-קרקעיות באזורי הלחימה.

וצבת 401 מבצעת בימים אלו פעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון, במטרה לסכל את יכולות הטרור של חיזבאללה ולהרחיק את האיום מיישובי הצפון. כוחות העוצבה חיסלו בשבועות האחרונים מספר חוליות מחבלים, השמידו משגרי רקטות ופעלו לאיתור ונטרול מנהרות ומוצבים מבוצרים.

צה"לחיזבאללהלבנוןהותר לפרסוםרחפנים

3
ומגישים את המדינה והבטחון לשאר על מגש הכסף.
בנינו המקריבים עצמם
2
במקום למחוק מהאויר את לבנון משחקים עם חיזבללה שעולה בהרבה דם והרבה !
שינדלר
1
למה לא מוחקים אותם ? כי טראמפ אמר להם מותר לכם אסור טראמפ זה האויב הכי גדול של ישראל הליצן מאמריקה
גד

