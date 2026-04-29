הסיבה שנתניהו קטע את עדותו וכל הפרטים על "משט הטרור" שמתקרב לישראל

בזמן שהעיניים נשואות לאיראן, כ-100 כלי שיט ועליהם אלף פעילים עושים את דרכם לעבר עזה • השר כ"ץ חתם על סנקציות: "החמאס מארגן את המשט" • צה"ל נערך להשתלטות בלב ים | כל הפרטים (צבא וביטחון)

פרסומת AI שפרסמו מארגני המשט

בזמן שתשומת הלב הציבורית והעולמית מופנית לאיום האיראני, בישראל נערכים בדריכות לעצירת "משט אביב 2026". המשט, שנמצא כעת באזור כרתים, עושה את דרכו לעבר חופי רצועת במטרה מוצהרת לשבור את המצור הביטחוני.

ראש הממשלה בנימין נתניהו קטע היום (רביעי) באופן חריג את עדותו בתיק 4000 בבית המשפט. נתניהו הסביר כי עליו להגיע בדחיפות להתייעצות ביטחונית בקריה, שבהמשך התברר כי עסקה בהיערכות המבצעית לעצירת המשט המתקרב.

משט הטרור: 1,000 פעילים בלב ים

המשט, המכונה "Global Sumud Flotilla", כולל על פי ההערכות כ-100 כלי שיט ועליהם כ-1,000 פעילים ממדינות שונות. למרות הניסיונות להציג את המשט כ"הומניטרי", המארגנים מצהירים בגלוי כי מטרתם היא "לפרק את המערכות המאפשרות את המלחמה" ולפעול במוקדי הכוח נגד ישראל.

בישראל לא לוקחים סיכונים. חיל הים נערך מבצעית לעצירת הספינות עוד לפני שיתקרבו לחופי הרצועה. בצה"ל מגבשים תוכניות פשיטה הכוללות השתלטות ימית על ידי לוחמי שייטת 13 על גבי ספינות הטילים, והשתלטות אווירית באמצעות הורדת לוחמים ממסוקים ישירות לסיפוני הספינות.

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה

הקשר לחמאס והסנקציות הכלכליות

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, חשף היום את הפנים האמיתיות מאחורי היוזמה. כ"ץ חתם על צו סנקציות נגד קמפיין גיוס הכספים של המשט, והבהיר: "המשט מאורגן באופן ישיר על ידי ארגון הטרור חמאס".

לדברי שר הביטחון, המשט הוא מסווה לטרור בחסות בינלאומית. הסנקציות הוטלו כחלק מהמערכה הכלכלית הרחבה שמובילה מערכת הביטחון נגד תשתיות חמאס, בשיתוף פעולה עם ארה"ב וגורמי מודיעין.

בפרקליטות המדינה הגישו לאחרונה בקשה חריגה לבית המשפט המחוזי בחיפה להחרים לצמיתות 50 כלי שיט זרים שניסו להפר את הסגר הימי החוקי על במסגרת משט "סומוד" הקודם. על פי הבקשה, חמאס פעל למימון המשט, לסנכרון בין הארגונים הבינלאומיים השונים, ולרכש ספינות, והכל תוך ניסיון להסתרת מעורבותו.

דמויות אנטי-ישראליות על הסיפון

בין המשתתפים במשט ניתן למצוא פעילים קיצוניים המוכרים במאבקם נגד ישראל. בראש הרשימה עומדת גרטה טונברג, פעילת האקלים השוודית האנטישמית, שכבר גורשה בעבר מישראל לאחר שהגיעה בצורה לא חוקית ופרובוקטיבית. עם זאת, דיווחים אחרונים מצביעים על כך שהמשט הנוכחי מתמודד עם משברים פנימיים, וטונברג עצמה בחרה שלא לעלות על הסיפון הפעם.

גורמי הביטחון מעריכים כי הספינות ינסו להגיע לאזור במהלך סוף השבוע. בצה"ל מדגישים כי לא תתאפשר כל הפרה של הסגר הימי וכי הכוחות ערוכים לכל תרחיש, כולל פרובוקציות אלימות על הסיפונים.

יצוין כי בימים האחרונים המשיכה הפעילות המבצעית ברצועת עזה. כוחות צה"ל חיסלו מספר מחבלי חמאס שהיוו איום מיידי על הלוחמים, ביניהם מחבלים שפשטו לישראל במתקפת שמחת תורה ומפקדי חוליות שתכננו מתווי טרור נגד כוחותינו.

החוליה שחוסלה
עזהאיראןרצועת עזהמשטהמשט לעזה

10
להטביע אותם בים בלי לחשוב פעמיים
ישראל
9
יפה, הכל לפרסם בתקשורת לפרטי פרטים כאילו אנחנו במחשקי פליימוביל
מנחם
8
7
פלא שממשיכים במשטים?! להטביעם/לחסלם בטיל למען יראו וייראו בלי לחשוש מהעולם- טרוריסטים ומסוכנים יותר מטרור פיזי כי מפגעים תודעתיים/תקשורתיים- אם לא תרתיע ת'אוייב לא תצליח
לא
6
ותשליך במצולות ים את כל אוייבנו מבית ומבחוץ...
משט השמאל הבזוי והארור אצלנו...
5
שיקבלו אותם בחמימות ויחלקו להם מזון בחיוך כמו בפעם הקודמת
רבקה
4
בעיה שחוזרתעל עצמה כמו בשאר הבעיות עוד לא חשבו על פתרון יעיל ומרתיע עד כה?! כאילו לא ידעו מכך..
נו
3
חייב לפגוע במנועים של הסירות עם ירי מדוייק וזהו, שהמדיניות יבואו לחלץ אותם
יעקב
2
למה לא להטביע את כל הספינות ולהציל את יושביהן, להכניס אותם אזוקים לתוך ספינה גדולה והלאה למעצר?
בן יהודה
1
על כל ספינה: אפשר להטביע אם לא אז אפשר פשוט לירות "פגזון" קטן שרק יפצע אם לא אז אפשר לעצור ואז להחרים כל ספינה, שתהפוך להיות רכוש המדינה.. נראה מי בעל הספינה הפרייאר שיתן במתנה את הספינה שלו
אדיר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

