פרסומת AI שפרסמו מארגני המשט ( צילום: בינה מלאכותית )

בזמן שתשומת הלב הציבורית והעולמית מופנית לאיום האיראני, בישראל נערכים בדריכות לעצירת "משט אביב 2026". המשט, שנמצא כעת באזור כרתים, עושה את דרכו לעבר חופי רצועת עזה במטרה מוצהרת לשבור את המצור הביטחוני.

ראש הממשלה בנימין נתניהו קטע היום (רביעי) באופן חריג את עדותו בתיק 4000 בבית המשפט. נתניהו הסביר כי עליו להגיע בדחיפות להתייעצות ביטחונית בקריה, שבהמשך התברר כי עסקה בהיערכות המבצעית לעצירת המשט המתקרב. משט הטרור: 1,000 פעילים בלב ים המשט, המכונה "Global Sumud Flotilla", כולל על פי ההערכות כ-100 כלי שיט ועליהם כ-1,000 פעילים ממדינות שונות. למרות הניסיונות להציג את המשט כ"הומניטרי", המארגנים מצהירים בגלוי כי מטרתם היא "לפרק את המערכות המאפשרות את המלחמה" ולפעול במוקדי הכוח נגד ישראל. בישראל לא לוקחים סיכונים. חיל הים נערך מבצעית לעצירת הספינות עוד לפני שיתקרבו לחופי הרצועה. בצה"ל מגבשים תוכניות פשיטה הכוללות השתלטות ימית על ידי לוחמי שייטת 13 על גבי ספינות הטילים, והשתלטות אווירית באמצעות הורדת לוחמים ממסוקים ישירות לסיפוני הספינות.

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה ( צילום: דו"צ )

הקשר לחמאס והסנקציות הכלכליות

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, חשף היום את הפנים האמיתיות מאחורי היוזמה. כ"ץ חתם על צו סנקציות נגד קמפיין גיוס הכספים של המשט, והבהיר: "המשט מאורגן באופן ישיר על ידי ארגון הטרור חמאס".

לדברי שר הביטחון, המשט הוא מסווה לטרור בחסות בינלאומית. הסנקציות הוטלו כחלק מהמערכה הכלכלית הרחבה שמובילה מערכת הביטחון נגד תשתיות חמאס, בשיתוף פעולה עם ארה"ב וגורמי מודיעין.

בפרקליטות המדינה הגישו לאחרונה בקשה חריגה לבית המשפט המחוזי בחיפה להחרים לצמיתות 50 כלי שיט זרים שניסו להפר את הסגר הימי החוקי על רצועת עזה במסגרת משט "סומוד" הקודם. על פי הבקשה, חמאס פעל למימון המשט, לסנכרון בין הארגונים הבינלאומיים השונים, ולרכש ספינות, והכל תוך ניסיון להסתרת מעורבותו.

דמויות אנטי-ישראליות על הסיפון

בין המשתתפים במשט ניתן למצוא פעילים קיצוניים המוכרים במאבקם נגד ישראל. בראש הרשימה עומדת גרטה טונברג, פעילת האקלים השוודית האנטישמית, שכבר גורשה בעבר מישראל לאחר שהגיעה בצורה לא חוקית ופרובוקטיבית. עם זאת, דיווחים אחרונים מצביעים על כך שהמשט הנוכחי מתמודד עם משברים פנימיים, וטונברג עצמה בחרה שלא לעלות על הסיפון הפעם.

גורמי הביטחון מעריכים כי הספינות ינסו להגיע לאזור במהלך סוף השבוע. בצה"ל מדגישים כי לא תתאפשר כל הפרה של הסגר הימי וכי הכוחות ערוכים לכל תרחיש, כולל פרובוקציות אלימות על הסיפונים.

יצוין כי בימים האחרונים המשיכה הפעילות המבצעית ברצועת עזה. כוחות צה"ל חיסלו מספר מחבלי חמאס שהיוו איום מיידי על הלוחמים, ביניהם מחבלים שפשטו לישראל במתקפת שמחת תורה ומפקדי חוליות שתכננו מתווי טרור נגד כוחותינו.