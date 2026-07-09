ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ קיימו אמש (רביעי) התייעצות ביטחונית דחופה, על רקע ההסלמה המתמשכת בין ארצות הברית לאיראן וחילופי האש שנמשכים בעצימות גבוהה באזור. ההתייעצות התקיימה בעקבות התקיפות האמריקניות הנרחבות באיראן והתגובה האיראנית בירי טילים לעבר בסיסים אמריקניים במפרץ.

במקביל לפגישה בין נתניהו לכ"ץ, ערך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמש סדרת דיונים והערכות מצב בקריה בתל אביב, בהשתתפות בכירי צה"ל מאגף המודיעין, חיל האוויר ואגף המבצעים. על פי הנמסר, הרמטכ"ל מקיים קשר ישיר עם בכירים מפיקוד המרכז של ארצות הברית ומהפנטגון.

בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באזור המפרץ הפרסי. על פי הערכות גורמי ביטחון, חילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן צפויים להתמקד בשלב זה באזור המפרץ, אולם בישראל נערכים גם לאפשרות שהעימות יתרחב ובאיראן יבצעו שיגורים לעבר ישראל.

"תקיפה איראנית לעבר ישראל תוביל בהכרח לתגובה ישראלית עצימה", הזהירו גורמים בירושלים. האזהרה הישראלית מגיעה בעקבות התקיפות האמריקניות הנרחבות הלילה, שכללו 90 מטרות ברחבי איראן - המספר הגבוה ביותר מאז הפסקת האש.

על פי דיווחים, פיקוד המרכז האמריקני תקף מערכות הגנה אווירית, נכסי מעקב חופי, אתרי אחסון טילים ומל"טים, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות צבאיות לאורך קו החוף האיראני. בנוסף, צבא ארצות הברית ביצע תקיפות נגד שני גשרי מסילת רכבת בצפון איראן.

איראן השיבה במטחי טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים במפרץ, ביניהם בסיסי חיל האוויר "עלי אל-סאלם" ו"אחמד אל-ג'אבר" בכוויית, בסיס הצי החמישי בנמל סלמאן ובסיס "שייח' עיסא" בבחריין. משמרות המהפכה הזהירו כי אם ארצות הברית תרחיב את התקיפות, "נגדיל מיידית את טווח המטרות".