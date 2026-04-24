ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר היום (ערב שבת קודש) כי ישראל ממשיכה לשנות את פני המזרח התיכון, תוך שיתוף פעולה מלא עם ממשל טראמפ בלחץ על איראן. "הבטחתי לכם שנשנה את פני המזרח התיכון - וזה בדיוק מה שאנחנו עושים", אמר נתניהו בהצהרה רשמית.

ראש הממשלה דיווח כי קיים שיחה מצוינת עם הנשיא דונלד טראמפ, במסגרתה הובהר כי ארצות הברית ממשיכה ללחוץ את איראן בחוזקה, הן בזירה הכלכלית והן בזירה הצבאית. "אנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא", הדגיש נתניהו.

בהתייחסו לזירה הצפונית, ציין ראש הממשלה כי ישראל החלה תהליך להשגת שלום היסטורי בין ישראל ללבנון, אך הבהיר כי חיזבאללה מנסה לחבל בכך. "ברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא נגד כל איום, גם איומים מתהווים", הדגיש נתניהו.

"תקפנו אתמול ותקפנו היום. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון", הוסיף ראש הממשלה, תוך התייחסות לפעילות המבצעית המתמשכת של צה"ל בדרום לבנון.

בתוך כך, דובר צה"ל הודיע כי חיל האוויר תקף לפני זמן קצר מבנים צבאיים בכפר דיר עמס הממוקם צפונית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. התקיפה בוצעה בעקבות ירי רקטות שבוצע אמש מהכפר לעבר מושב שתולה שבגליל המערבי.

בצה"ל הדגישו כי המבנים שהותקפו שימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. התקיפה מהווה חלק מהמאמץ המתמשך של צה"ל לסכל איומים על יישובי הצפון ולאכוף את הפסקת האש.

מדובר צה"ל נמסר כי הצבא ימשיך לפעול בנחישות למול איומים המופנים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני. כידוע, במהלך הפעילות בדרום לבנון חשפו כוחות צה"ל תשתיות טרור נרחבות של חיזבאללה, לרבות מפקדות תת-קרקעיות ומשגרי רקטות.

יצוין כי הפעילות המבצעית בדרום לבנון נמשכת על רקע הודעת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הארכת הפסקת האש בין ישראל ללבנון בשלושה שבועות נוספים, תוך הבטחה לפעול יחד עם לבנון כדי להגן עליה מפני חיזבאללה.