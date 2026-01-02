כיכר השבת
התחממות בגזרה

אזעקה ראשונה זה חודשים בגבול הצפון: מיירט שוגר לעבר מטרה חשודה

אזעקה נשמעה בקיבוץ ברעם שבגליל העליון • שובל מיירט נצפה בשמי צפת • בצה״ל בדקו ועדכנו כי אכן שוגר מיירט אך לעבר מטרת שווא (ביטחוני)

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

אזעקה נשמעה הבוקר (שישי) בשעה 10:00 בקיבוץ ברעם שבגליל העליון, לראשונה זה חודשים ארוכים בגבול הצפון. זמן קצר לאחר מכן נצפה שובל של מיירט בשמי צפת, מה שהעיד על שיגור לעבר מטרה חשודה.

בצה"ל מסרו כי הפרטים נמצאים בבדיקה. לפי שעה, מסתמן כי מדובר בניסיון יירוט של כלי טיס חשוד, ונבדקת האפשרות שמדובר ברחפן. בין היתר נבחן האם הכלי שחדר הוא רחפן שהגיע משטח , או כלי טיס אחר.

בהמשך נמסר מדובר צה״ל כי שוגר מיירט, וכי נבדק האם היירוט בוצע לעבר כלי טיס שאינו התקפי. גורמים במערכת הביטחון ציינו כי נבדקת גם האפשרות שמדובר בכלי טיס ישראלי, שבו נעשה שימוש מעת לעת בגזרה, או בכלי אזרחי.

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

האזעקה נשמעה על רקע מתיחות מתמשכת בגבול הצפון, כשנה וחודש לאחר הכרזת הפסקת האש, ובצל חשש מהסלמה מחודשת בין ישראל ל.

דובר צה"ל מסר: בהמשך להתרעה שהופעלה במרחב ברעם לפני זמן קצר, שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה. תוצאות היירוט בבדיקה.

בהמשך עדכן דובר צה"ל: בהמשך להתרעה שהופעלה במרחב ברעם לפני זמן קצר, שוגר מיירט לעבר מטרת שווא. התרעות הופעלו על פי מדיניות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

