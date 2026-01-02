אזעקה נשמעה הבוקר (שישי) בשעה 10:00 בקיבוץ ברעם שבגליל העליון, לראשונה זה חודשים ארוכים בגבול הצפון. זמן קצר לאחר מכן נצפה שובל של מיירט בשמי צפת, מה שהעיד על שיגור לעבר מטרה חשודה.

בצה"ל מסרו כי הפרטים נמצאים בבדיקה. לפי שעה, מסתמן כי מדובר בניסיון יירוט של כלי טיס חשוד, ונבדקת האפשרות שמדובר ברחפן. בין היתר נבחן האם הכלי שחדר הוא רחפן שהגיע משטח לבנון, או כלי טיס אחר.

בהמשך נמסר מדובר צה״ל כי שוגר מיירט, וכי נבדק האם היירוט בוצע לעבר כלי טיס שאינו התקפי. גורמים במערכת הביטחון ציינו כי נבדקת גם האפשרות שמדובר בכלי טיס ישראלי, שבו נעשה שימוש מעת לעת בגזרה, או בכלי אזרחי.