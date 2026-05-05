המעגל נסגר: חוסל מפקד נוח'בה שפשט למסיבת הנובה ב-7 באוקטובר

המחבל שחוסל ( צילום: דו"צ )

צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה ולפני זמן קצר (שלישי) עדכן, כי חיסל את אנס מוחמד אבראהים חמד, מפקד נוח'בה בארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל ולמסיבת נובה במהלך הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל היווה איום מיידי לכוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה, וחוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. החיסול מצטרף לשורה של פעולות שמבצע צה"ל להסרת איומים על כוחותינו במרחב.

תיעוד החיסול - צילום: דו"צ תיעוד החיסול | צילום: צילום: דו"צ 10 10 0:00 / 0:06

פעילות מתמשכת במרכז הרצועה המספרים מעזה: תנועת הגירה חסרת תקדים דני שפיץ | 10:50 כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. הפעילות מתבצעת במקביל לפעולות נרחבות שמבצע צה"ל בזירות נוספות, כאשר הכוחות ממשיכים לסכל תשתיות טרור ולמנוע איומים על אזרחי ישראל. במהלך השבוע האחרון חוסלו עשרות מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש ברצועה. בין המחוסלים היה גם סגן מפקד פלוגת הנוחבה של בית לאהיא שפשט למדינת ישראל ב-7 באוקטובר, כפי שדיווחנו בכיכר השבת.

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה ( צילום: דו"צ )

מערך הגנה והתקפה

כוחות אוגדת עזה ממשיכים בפעילות מבצעית במרחבים שונים ברצועה. במקביל לחיסול המחבלים, הכוחות מאתרים ומשמידים תשתיות טרור, כולל מנהרות ומפעלי ייצור נשק. רק בשבוע האחרון אותר אתר לייצור רקטות של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי במרחב חאן יונס.

יצוין כי במסגרת הפעילות המתמשכת, כוחות אוגדה 80 יירטו רחפן שחצה ממזרח לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה. הרחפן נשא עליו תשעה אקדחים, שהועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון, כפי שפורסם בכיכר.

צה"ל הבהיר כי הכוחות ימשיכו לפעול בהתאם להסכם ולהסיר כל איום מיידי על כוחותינו ועל אזרחי מדינת ישראל. הפעילות מתבצעת תוך שמירה על מוכנות מלאה ובסיוע מודיעין מדויק.