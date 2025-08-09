מחדלים בצמרת: הכשלים שהקדימו את מתקפת 7 באוקטובר נחשפים

מרצחי החמאס בשיירות של טנדרים ( צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות )

הרמטכ"ל אייל זמיר מינה את האלוף במיל' סמי תורג'מן על מנת לבחון מחדש את תחקירי צה"ל על השבעה באוקטובר בעקבות חוסר האמון הציבורי בתחקירים. במסקנות התחקירים שערך צוותו של תורג'מן עלו עובדות מטרידות על התנהלות הדרג הצבאי הבכיר במתקפת 7 באוקטובר - כך פורסם בחדשות השבת בכאן 11.

הצוות, בראשות האלוף (מיל') סמי תורג'מן, כלל את האלופים (מיל') עמיקם נורקין, דוד שרביט ותא"ל (מיל') עופר לוי, והתבסס על תשאולים, הקלטות ותחקירים מבצעיים.

סמי תורג'מן ( צילום: מוטי קמחי - YNET )

מתוך בדיקות מחודשות שנערכו לתחקירי צה"ל על אירועי 7 באוקטובר, עולים פרטים מדאיגים על התנהלות הדרג הצבאי הבכיר – יומיים לפני המתקפה ובשעות הקריטיות ביום האירוע. אלו מפקדי החמאס והגא"פ שחוסלו על ידי צה"ל והשב"כ | צפו בתיעוד ב. ניסני | 08.08.25 על פי הממצאים, ראש אגף המודיעין דאז, אהרון חליווה, דחה בקשה לקיים הערכת מצב דחופה לאחר שפעילי חמאס הפעילו כרטיסי סים ישראליים – סימן אזהרה בולט שאותר כבר יומיים לפני המתקפה. חליווה טען אז כי הדיון "מיותר". עוד נחשף כי קצין המודיעין של פיקוד הדרום היה באותה עת בחופשת לידה, ואלוף הפיקוד דאז, אליעזר טולדנו, טען כי לא הוקפצו מפקדי הגדודים עקב "מגבלות חשיפת המידע". בנוסף, ראש חטיבת המבצעים, שלומי בינדר, הגיע למטה בקריה רק בשעה 9:00 בבוקר – שעתיים לאחר תחילת המתקפה – ולא קיבל החלטות מתועדות במשך שעות ארוכות, צעד שיוחסה לו בגינו אחריות כבדה. הממצאים מצביעים גם על הערכת חסר חמורה: בכירים במטה הכללי סברו עד שעה מאוחרת כי מדובר בכמה מאות מחבלים בלבד, בזמן שבפועל חדרו לישראל למעלה מ־5,000 מחבלים חמושים.

פרש. חליוה ( צילום: Tomer Neuberg/Flash90 )

פרטים חדשים על כשלי המודיעין והתגובה של מערכת הביטחון בבוקר ה־7 באוקטובר נחשפים בתחקירים שנערכו לאחר המתקפה. אחד הממצאים הבולטים נוגע להתנהלות השב"כ: בשעה 06:10 בבוקר, כעשרים דקות בלבד לפני תחילת המתקפה של חמאס, התקשר נציג שב"כ לקצין המבצעים (קמב"צ) של אוגדת עזה, רס"ן ח', ועדכן אותו כי צוות "טקילה" – כוח התערבות מהירה המיועד לטיפול בפיגועי טרור בזמן אמת – נמצא בדרכו לאוגדה.

אולם, דקות ספורות לאחר מכן, נציג השב"כ התקשר שוב לאותו קמב"צ וביטל את ההודעה. "תשכח מה שאמרתי", אמר הנציג – מבלי לספק באותו הרגע הסבר ברור לשינוי. המשמעות בפועל הייתה שברגעי הפתיחה הקריטיים ביותר של המתקפה, אחד הכוחות המיומנים ביותר לטיפול במצבי חירום לא הוזנק בזמן.

האירוע מצטרף לשורת כשלים נוספים שעלו בתחקירים, בהם עיכובים בתקיפות מהאוויר על יעדי חמאס הקריטיים. בין היתר נחשף כי מפקד אוגדת עזה התחנן בשעה 09:47 בפני חיל האוויר להפציץ את המכשול בגדר – המעברים שבהם נכנסו ויצאו המחבלים – אך הביצוע בפועל התעכב ביותר משעתיים, בשל חוסר בכוח אדם ותיעדוף תקיפות אחרות.

ממצאים אלה, שנבחנים בימים אלה על ידי צוות בראשות האלוף במיל' סמי תורג'מן, מחזקים את חוסר האמון הציבורי בתחקירי הצבא הראשוניים ומעלים שאלות קשות על שרשרת קבלת ההחלטות בשעות הגורליות של בוקר 7 באוקטובר.