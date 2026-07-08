פעילות צה"ל בלבנון ( צילום: צה"ל )

אתמול (שלישי), כוחות חטיבת המילואים עוצבת יפתח (679) בפיקוד אוגדה 91 הפועלים במרחב בינת ג'בייל, ביצעו סריקות במבנה בו אירעה היתקלות ביום חמישי האחרון במרחב הביטחוני, בה נפצע לוחם במילואים באורח קשה.

אמצעי לחימה שאותרו במרחב הכפר חדאתא ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל: "חיזבאללה נוצח בכל קרב"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים השבוע הערכת מצב מבצעית בלב רכס הבופור – האזור ששימש במשך עשרות שנים כבסיס אסטרטגי של חיזבאללה. בסיור, אליו הצטרפו מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא ומפקדי האוגדות והיחידות המיוחדות, נחשפו התוואים התת-קרקעיים המורכבים שנחצבו בסלע ומטרתם הייתה לשמש כמפקדות, עמדות אש ומוקדי שיגור לאיום על יישובי הצפון.

"מרחב הבופור הינו שטח שולט רווי תשתיות טרור", אמר הרמטכ"ל בפני הלוחמים. "צה"ל שולט כעת בשטחי המפתח מעל הקרקע ובתוואים אלה מתחת לקרקע. חיזבאללה, במימון ובהכוונה איראנית, בנה כאן איום שנמשך עשרות שנים – אך הוא מותש ונוצח בכל קרב בו היה מפגש עם כוחותינו".

הרמטכ"ל בבופור ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות אוגדה 36 ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית להעמקת טיהור רשת המנהרות התת-קרקעיות המסועפת מתחת לרכס הבופור. במהלך הפעילות נחשפו ממצאים מדאיגים: מפות שתוכננו ומומנו על ידי משטר הטרור האיראני, הממחישות את האיום הממשי שהיווה המרחב על ישובי הצפון.

צה"ל הדגיש כי ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל. הפעילות המבצעית במרחב הביטחוני נמשכת במלוא העוצמה.