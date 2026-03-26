צונאמי של פלדה: המטוס ה-200 נחת עם טונות של חימוש

נחיתת מטוס החימושים ( צילום: דוברות משרד הביטחון )

בעוד הכותרות מתמקדות בתקיפות האוויריות ובהישגים המבצעיים, מתרחש מעל ראשינו אחד המבצעים הלוגיסטיים המורכבים והמרשימים בתולדות מדינת ישראל. משרד הביטחון חשף היום (שלישי) כי במסגרת מבצע "שאגת הארי", הנחיתו בישראל עד כה 200 מטוסי מטען ענק, שהובילו כ-8,000 טונות של חימושים וציוד צבאי מסוגים שונים. זהו נתון שמעיד על מאמץ לוגיסטי חסר תקדים, המתנהל במקביל לפעילות המבצעית האינטנסיבית מול איראן וזרועותיה.

המבצע, שמתואם בין מנהלת הרכש הביטחוני (מנה"ר) במשרד הביטחון לבין אגף התכנון בצה"ל, כולל שני צירים מרכזיים: האצת קצבי הייצור בתעשיות הביטחוניות המקומיות, לצד רכש מסיבי ושינוע מהיר ממדינות כמו ארצות הברית וגרמניה. כידוע, שר הביטחון ישראל כ"ץ ומנכ"ל המשרד אלוף (מיל') אמיר ברעם הגדירו את הבטחת אורך הנשימה ורציפות התפקוד בראש סדר העדיפויות, כחלק מההיערכות להתרחבות הלחימה לזירות נוספות.

מאחורי כל אחת מ-200 הנחיתות עומד תכנון מדויק של יחידת הממונה על השינוע הביטחוני הבינלאומי ואגף התכנון בצה"ל. משלחות הרכש בחו"ל, במיוחד אלו הפועלות בארצות הברית ובגרמניה, עמלות סביב השעון כדי לאתר ולרכוש את הציוד המדויק שנדרש למפקדים בשטח – החל מזרוע היבשה ועד חיל האוויר. המערכת הלוגיסטית כוללת תיאום מורכב עם רשות שדות התעופה והרשות לתעופה אזרחית, המאפשרות קליטת מטוסי מטען בקצב חריג מבלי לפגוע בשגרת הטיסות האזרחית במידת האפשר. על פי הנמסר ממשרד הביטחון, המבצע צפוי להתעצם בימים הקרובים. מדובר לא רק ברכבת אווירית, אלא גם בשינוע ימי מקביל, שמוביל ציוד כבד יותר ומערכות נשק מתקדמות. שר הביטחון כ"ץ הבהיר השבוע כי "עוצמת התקיפות שיבצעו צה"ל וצבא ארה"ב נגד משטר הטרור האיראני תעלה מדרגה באופן משמעותי", והמלאים האסטרטגיים שמגיעים במסגרת מבצע "שאגת הארי" נועדו להבטיח שלצה"ל יהיה אורך נשימה מבצעי לטווח ארוך.

יכולת אסטרטגית שמשנה את המשוואה

המספר 200 אינו רק נתון סטטיסטי – הוא מהווה הצהרת כוונות של מערכת הביטחון. במערכת מדגישים כי המטרה היא חידוש מתמיד של המלאים האסטרטגיים ושיפור המוכנות לכל תרחיש של הסלמה נוספת. יכולתה של ישראל לגייס משאבים בינלאומיים ולנהל מערך שינוע כה מורכב תחת לחץ זמן, מהווה נדבך קריטי בעליונות המבצעית שלה במזרח התיכון. זאת בעוד הרכבת האווירית הראשונה נחתה ביממה האחרונה עם חימושים וציוד צבאי מסוגים שונים.

במקביל למאמץ הלוגיסטי, התעשיות הביטחוניות המקומיות מאיצות את קצבי הייצור. שיתוף הפעולה בין מנה"ר, משלחות הרכש בחו"ל, אגף התכנון בצה"ל, רשות שדות התעופה והרשות לתעופה אזרחית, מאפשר תפקוד חלק של מכונה לוגיסטית ענקית שפועלת 24 שעות ביממה. המסר ברור: המחסנים מלאים, החימוש בדרך, והיכולת של צה"ל להמשיך במערכה מובטחת לטווח רחוק.

יצוין כי מבצע "שאגת הארי" מתנהל במקביל לפעילות המבצעית האינטנסיבית בכל הזירות. בעוד הלוחמים בשטח מהדקים את המצור על איראן ושלוחותיה, בבטן המטוסים והאוניות זורם נהר של פלדה וטכנולוגיה שמבטיח את המשך היכולת המבצעית. זהו שיתוף פעולה ייחודי בין זרועות המערכת הביטחונית, שמוכיח שוב את היכולת הישראלית לנהל מערכות מורכבות תחת אש. עדכונים נוספים בהמשך.