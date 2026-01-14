דובר צה"ל פרסם הערב (רביעי) תיעודים חדשים מהקרב אתמול בין כוחות חטיבה 7 בצה"ל ובין חוליית מחבלים ברפיח שבדרום רצועת עזה.

בתקרית זוהו מספר מחבלים מעבר לקו הצהוב ברפיח, שישה מחבלים חוסלו. במהלך המרדף של צה"ל אחריהם ירי אף נפתח לעבר הכוח. סמל י', לוחם בחטיבה 7 שלקח חלק בחיסול המחבלים, סיפר כשגבו מופנה אל המצלמה: "אתמול ישבנו בחמ״ל כל המפקדים, בשעה שש וחצי בערב התקבלה קריאה וישר קפצנו לכלים והתחלנו בסריקות. "בהכוונת המ״פ, ירינו וזיהינו כי הורדנו שני 'מלוכלכים'. כדקה לאחר מכן מחבל פתח באש לעבר הכלי שלנו. בהובלת כלי אחד שהיה לצדנו חיסלו את המחבל השלישי והמשכנו בסריקותלאיתור שלוש המחבלים הנוספים במרחב. כשלוש שעות לאחר מכן, בעזרת כלים נוספים ובהובלת המ"פ השמדנו וחיסלנו את כולם".

( צילום: דובר צה"ל )

אמצעי הלחימה של המחבלים שאותרו לאחר חיסולם ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מסר אתמול לאחר התקרית: "צה״ל רואה בחומרה כל הפרה של ההסכם וימשיך לפעול מול כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל".