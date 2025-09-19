כוחות הביטחון עצרו הלילה חוליית מחבלים באזור רמאללה שייצרה רקטות אותן ייעדה לשיגור לעבר יישובים ביו"ש. בפשיטה נמצאו רקטות נוספות - כך חושף עמית סגל.

לפי הדיווח, זו החוליה שייצרה שתי רקטות שנתפסו לאחרונה והוגדרו על ידי הצבא, שלא במדויק, כרקטות דמה. בפשיטה נמצאו רקטות נוספות. מדובר בחוליה הראשונה שעוסקת בייצור וירי רקטות ביהודה ושומרון.

בתחילת השבוע, בפעולה משותפת של צה"ל, שב"כ והמשטרה, איתרו 2 רקטות - זאת לאחר ששבוע שעבר שיגרו רקטה מכפר ניעמה שבמערב בנימין, שנחתה בכפר בית עור-תחתא סמוך לכביש 443, המובילה בין היתר לעיר החרדית מודיעין עילית.

במועצת יש"ע הגיבו בחריפות, וקראו להחיל בתגובה ריבונות בשטחי יו"ש: "כשממשלת ישראל ממשיכה לגמגם הטרור מרים שוב את ראשו ומתעצם. הגיע הזמן לחדול מקונספציית ההתרפסות בפני העולם ולגדוע את החלום להשמדתנו. מי שלא מחיל ריבונות נותן תקווה לטרור ומזמין את הרקטות והטבח הבא במרכז הארץ. נתניהו - זה או ריבונות, או פלסטין".

דובר צה"ל מסר בהתייחסות לנושא זה בתחילת השבוע: "בשבוע שעברה אותרה רקטה מאולתרת במרחב כפר ניעמה. הפריט נמצא בחקירת חבלני מג"ב יו"ש, לצד ניהול מאמץ מבצעי ומודיעיני לסיכול התשתית. לא מדובר בפעם הראשונה שאותרה רקטה במרחב איו"ש, ועל כן כוחות הביטחון פועלים להחרמת והשמדת מחרטות לייצור אמל"ח, איטום בתי מלאכה ואיתור אמל"ח בפרט".