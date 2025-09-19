פרטים חדשים נחשפים היום (שישי) מהפעילות המשותפת של כוחות הביטחון, שהביאה לאיתור ייצור מקומי של רקטות ליד רמאללה. במהלך הפעילות, נעצרו המחבלים ליד עשרות רקטות שיוצרו ביו"ש.

לוחמי הימ״מ, צה״ל ושב״כ פעלו הלילה במרחב רמאללה שבחטיבת בנימין בהכוונה מודיעינית של שב״כ למעצר חברי חוליית טרור חמושה, החשודים בנסיון שיגור רקטה מכפר נעמה בשבוע שעבר.

במסגרת הפעילות, לוחמי הימ״מ יחד עם כוחות שב״כ סגרו על המבנה המופלל בו החשודים שהו וירו לעברו, בעקבות הירי יצאו שלושת החשודים ונעצרו על ידי הכוחות.

במבנה אותרו עשרות רקטות, עשרות מטענים וחומרי נפץ, לצד ממצאים הקושרים אותם לייצור ונסיון שיגור רקטות. כמו כן, אותרה מחרטה לייצור רקטות במסגרת הפעילות במרחב רמאללה.

בסיום הפעילות, הכוחות השמידו את הרקטות ואת חומרי הנפץ.

שבוע שעבר נעצר נעצר החשוד בשיגור הרקטה באזור בנימין. החשוד נחקר ביחידה המרכזית (ימ"ר) של משטרת מחוז ש"י ובשב"כ, ולמעשה הוביל לעוד רקטה שייצר. בעקבות התקדמות החקירה נעצרו כאמור שני חברי החוליה הנוספים. אף על פי שלרקטה לא היה ראש קרב או חומר נפץ תקני, היא עברה מסלול שיגור.

כוחות הימ"מ ביצעו "סיר לחץ" על המבנה שבו הסתתרו המחבלים, וירו לעברו טילי "מטאדור" וקליעים. מפקד מחוז ש"י הנחה את מפלג המעוטים בימר ש"י לקדם את החקירה עם השב"כ, להקצות לכך את מיטב החוקרים ואת כלל האמצעים הנדרשים ובכלל זה לתעדף את מעבדות המז"פ והחבלה במטה הארצי לטובת החקירה.

מפקד משמר הגבול ניצב בריק יצחק שיבח את פעילות הכוחות ואמר: "לוחמי הימ"מ - היחידה הלאומית של מדינת ישראל, חוד החנית של משמר הגבול ומשטרת ישראל, פעם נוספת, באישון לילה, בעומק שטח האויב, בנחישות ובמקצועיות מנעו אסון גדול וסיכלו טרור שיעדו היה אזרחי מדינת ישראל. יידעו כל אויבינו שאין מקום בטוח עבורם וכי לא ננוח ולא נשקוט במשימתנו - הגנה על המולדת".