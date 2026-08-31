שוחרר בעסקת שליט, חזר לטרור וחדר לישראל: כך נתפס במרמה

הקריה הביטחונית בתל אביב ( צילום: יהודה גליקמן )

פרשה מזעזעה נחשפה בערוץ i24, המעלה שאלות קשות על מדיניות שחרור אסירים ביטחוניים ועל יעילות מערכת המשפט בהתמודדות עם איומי טרור. מחבל שהורשע בעבר בעבירות חמורות ביותר ושוחרר במסגרת עסקת שליט, הצליח לחדור לישראל תחת זהות בדויה של אזרח ירדני, רק כדי להשתחרר שוב למרות התנגדות נחרצת של המשטרה.

המחבל, שנגזרו עליו בזמנו 12 שנות מאסר בגין סחר בציוד מלחמתי וירי לעבר אדם, שילם למבריחים סכום של 1,200 שקלים בלבד כדי להיכנס לשטח ישראל באמצעות זהות מזויפה. כשנתפס על ידי כוחות הביטחון, המשטרה דרשה להאריך את מעצרו ולבדוק לעומק את כוונותיו האמיתיות בשטח, אך השופטים בחרו בגישה מקלה והסתפקו בהתחייבות סטנדרטית שלא לחזור לישראל. הפרשה מתרחשת על רקע נתונים מדאיגים במיוחד שחשף לאחרונה שירות הביטחון הכללי בדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. על פי הנתונים, כ-80% מהמחבלים הרוצחים ששוחררו במסגרת עסקת שליט בשנת 2011 חזרו בסופו של דבר לעסוק בטרור. הנתון הכללי אף הוא גבוה מאוד: 50% מכלל המשוחררים באותה עסקה שבו לפעילות טרוריסטית. נציג השב"כ הדגיש בדיון כי המגמה הזו מעודדת ארגוני טרור ומהווה תמריץ לחטיפות: "כל מחבל שקיבל מאסר עולם יודע שב-80 אחוז יש לו סיכוי להשתחרר בעסקה", אמר לחברי הוועדה. עוד עלה בדיון כי מאז ביצוע עסקת שליט ועד היום, 80% מהמחבלים שנשאו עונש מאסר עולם שוחררו בסופו של דבר במסגרת עסקאות או מחווות שונות. התוצאה: מתוך 860 מחבלים שהיו כלואים על רצח, נותרו כיום בבתי הכלא בישראל רק 110.

ועדת חוץ וביטחון על שחרור מחבלים - צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 3:51 ועדת חוץ וביטחון על שחרור מחבלים ( צילום: ערוץ כנסת )

המקרה הנוכחי מדגים את הסכנה הממשית הטמונה בשחרור מחבלים. האיש, שהיה אמור להיות מאחורי סורג ובריח, מצא את דרכו חזרה לישראל בקלות יחסית. רק תשומת הלב של כוחות הביטחון מנעה תרחיש שעלול היה להסתיים באסון.

גורמי ביטחון מזהירים כי המקרה אינו חריג, והוא משקף בעיה מערכתית רחבה יותר. "אנחנו רואים שוב ושוב כיצד מחבלים משוחררים מנצלים כל פרצה כדי לחזור לפעילות טרור", מסר גורם בכיר במערכת הביטחון. "ההחלטה לשחרר את האיש הפעם, למרות עברו והתנגדות המשטרה, מעבירה מסר בעייתי ביותר".

הפרשה מעלה שאלות קשות לא רק על מדיניות השחרורים, אלא גם על יכולת מערכת המשפט להתמודד עם איומי ביטחון. בעוד המשטרה מזהה את הסכנה בזמן אמת ודורשת למצות את הדין, השופטים נוטים לגישה מקלה יותר, המתעלמת לעיתים מהמציאות הביטחונית המורכבת.

פעילות כוחות צה"ל ברצועה | ארכיון ( צילום: דובר צה"ל )

מקרים דומים התרחשו בעבר ונמשכים להתרחש. רק לפני מספר חודשים חיסלו כוחות הביטחון את המחבל באסל הימוני, שאחראי לרציחתם של 16 אזרחים ישראלים בפיגוע האוטובוסים בבאר שבע ב-2004. גם הוא שוחרר בעסקת שליט, חזר לפעילות טרור ברצועת עזה, ובסופו של דבר חוסל בתקיפה של צה"ל ושב"כ.

גורמים בכירים במערכת הביטחון קוראים לשינוי מהותי במדיניות. "אנחנו לא יכולים להמשיך במעגל הזה", אמר גורם בכיר. "כל שחרור של מחבל מסוכן הוא פצצת זמן מתקתקת. הנתונים מדברים בעד עצמם - רוב המשוחררים חוזרים לטרור. אנחנו חייבים ללמוד את הלקח".

בינתיים, המחבל שוחרר שוב לחופשי, והשאלה הגדולה היא מתי ואיפה הוא יופיע בפעם הבאה. מערכת הביטחון נותרה בכוננות, אך הפער בין זיהוי האיום לבין היכולת לטפל בו בשל מגבלות משפטיות ממשיך להוות אתגר משמעותי.