לוחם המילואים העצור ( צילום: באדיבות המשפחה )

שירות הביטחון הכללי האריך בליל שבת את הצו החריג המונע מלוחם מילואים מהשומרון העצור בשב"כ להיפגש עם עורך דין, בשלושה ימים נוספים. הלוחם, כבן 25, נמצא במעצר זה היום הרביעי ללא יכולת להיפגש עם ייצוג משפטי, ומצבו אינו ידוע.

עו"ד נתי רום, המייצג את הלוחם מטעם ארגון חוננו, הגיש ערר דחוף כנגד הארכת הצו לבית המשפט המחוזי מרכז. דיון דחוף בעניין צפוי להתקיים הערב בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד. הלוחם, תושב השומרון ובוגר מכינה קדם צבאית, שימש כלוחם בגדוד דוכיפת וכקשר סמ"פ. על פי הנמסר, הוא ביצע מאות ימי מילואים ולחם בעזה במהלך המלחמה הנוכחית. כעת הוא חשוד בהרג פלסטיני במהלך אירוע שהתרחש לפני כחודש סמוך לכפר קוצרא. על פי הפרטים שהותרו לפרסום, מדובר באירוע שבו הותקפו רועי צאן יהודים בידי ערבים. כוחות ביטחון אזרחיים ושל צה"ל הוקפצו למקום כדי לסייע לרועי הצאן שהיו תחת תקיפה.

הצו שהוגש

השופט הורה על בדיקה רפואית דחופה

ביום שישי האחרון הסיר שופט בית משפט השלום בפתח תקווה, השופט ישראל פת, את צו איסור הפרסום על קיום החקירה. השופט התיר לפרסם כי באירוע תקפו תחילה ערבים את רועי הצאן היהודים, וכי התושבים קראו לכוחות הביטחון שהגיעו לסייע.

בנוסף, הורה השופט פת לשב"כ כי הלוחם יפגוש רופא בדחיפות, על מנת שיקבל טיפול רפואי הולם למצבו. ההחלטה הגיעה לאחר שעלו חששות למצבו הבריאותי של העצור.

"מצב הזוי - חמאס תומך בפורעים"

עו"ד נתי רום, המייצג את הלוחם מטעם ארגון חוננו, תקף בחריפות את המעצר: "פורעים ערבים ניסו לפגוע ביהודים, התושבים קראו לכוחות הביטחון - ואף אחד מהפורעים הערבים לא נעצר ואף לא נחקר בידי המשטרה. רק חייל שמקדיש את חייו להגנה על המדינה מוצא את עצמו נחקר בשב״כ תחת צווים דרקוניים".

"בזמן שחמאס מוציא הודעת תמיכה וגיבוי בפורעים זהו מצב הזוי. אני קורא לרשויות לחזור בהם מידית מפגיעה בלוחמינו הגבורים"

כידוע, מדובר בתקופה שבה מתגברת הפעילות המבצעית של כוחות הביטחון ביהודה ושומרון. רק בימים האחרונים עצרו לוחמי דובדבן שני מחבלים שפעלו להקמת תשתית טרור במרחב בנימין, ובמקביל נמשכת הפעילות נגד גורמי טרור במספר מוקדים.

לוחם צה"ל בעזה ( צילום: דובר צה"ל )

יצוין כי בשבועות האחרונים התרחשו מספר אירועים דומים במרחב יהודה ושומרון, שבהם הותקפו אזרחים יהודים בידי פורעים ערבים. במקרים אלו הגיעו כוחות הביטחון לסייע לנפגעים ולהדוף את התוקפים.