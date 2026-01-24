כיכר השבת
“כשהפרטים יחשפו – זה ירעיד”: פרשה ביטחונית רגישה נחקרת בימים אלה

פרשה ביטחונית רגישה נחקרת במערכת הביטחון הישראלית. הפרטים אסורים בפרסום, אך הפרשה צפויה לסעיר את מערכת הביטחון בימים הקרובים - כאשר ניתן יהיה לפרסם פרטים (אקטואליה ביטחון)

תיעוד של מערכת ה'חץ' במהלך המלחמה עם איראן (צילום: דוברות משרד הביטחון )

בימים הללו נחקרת פרשה ביטחוני חדשה ורגישה במערכת הביטחון. כך דווח הערב (מוצאי שבת) במגזין השבת של ערוץ I24NEWS.

רוב פרטיה של הפרשייה אסורים בפרסום, אולם מהמעט שכן דווח, בידי העיתונאית לי עייש, הפרשה נוגעת לאחת מזירות הלחימה המרכזיות של ישראל בשנים האחרונות.

לפי הדיווח, לא מדובר בפרשה "שולית", וכאשר ניתן יהיה לפרסם את פרטיה - והדבר צפוי לקרות כבר בימים הקרובים - היא תסעיר ואף תטלטל את מערכתץ הביטחון.

עוד דווח כי הפרשייה לא קשורה לפרשיות מתוקשרות אחרות, שמתנהלות ונחקרות בימים אלו, אלא פרשייה אחרת שמתנהלת כחקירה נפרדת ועצמאית.

4
פרומו למשהו חדש על ביבי
מימון
אל יתהלל חוגר כמפתח
jude
3
כשאין מה לפרסם... מפרסמים כלום על משהו שאיש לא יודע עליו.
יהודה קפלן
2
למה מפרסמים את זה? סתם מלחיצים אזרחים. שיפרסמו רק אחרי שזה יהיה בטוח
ריקי
1
כנראה מצאו ריגול לפני ה 7.10 שמשם היה דרך לערבים להכנס
נונו

