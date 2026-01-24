בימים הללו נחקרת פרשה ביטחוני חדשה ורגישה במערכת הביטחון. כך דווח הערב (מוצאי שבת) במגזין השבת של ערוץ I24NEWS.

רוב פרטיה של הפרשייה אסורים בפרסום, אולם מהמעט שכן דווח, בידי העיתונאית לי עייש, הפרשה נוגעת לאחת מזירות הלחימה המרכזיות של ישראל בשנים האחרונות.

לפי הדיווח, לא מדובר בפרשה "שולית", וכאשר ניתן יהיה לפרסם את פרטיה - והדבר צפוי לקרות כבר בימים הקרובים - היא תסעיר ואף תטלטל את מערכתץ הביטחון.

עוד דווח כי הפרשייה לא קשורה לפרשיות מתוקשרות אחרות, שמתנהלות ונחקרות בימים אלו, אלא פרשייה אחרת שמתנהלת כחקירה נפרדת ועצמאית.