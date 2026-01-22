חשד במערכת הביטחון שגורם ביטחוני השתמש במידע סודי, שקשור למלחמת 'עם כלביא' של ישראל מול איראן, לצורך הימורים. כך נחשף הערב (חמישי) במהדורה המרכזית של כאן 11.

לפי הדיווח, של רועי קייס, מדובר בגורם מתוך מערכת הביטחון שהיה חשוף למידע סודי ועשה בו שימוש באתר ההימורים הבינלאומי Polymarket - שבו ניתן להמר על אירועים עתידיים בסכומי כסף ניכרים.

הגורם הימר על עשרות אלפי שקלים, לכאורה תוך שימוש במידע הסודי שנחשף אליו. כך לדוגמה הימר שישראל תתקוף באיראן ביום שישי בשבוע. עוד הימר שישראל תתקוף באיראן עד סוף חודש יוני 2025.

כמו כן הימר שישראל תודיע על תודיע על סיום המבצע עד יולי וישראל תתקוף באיראן לפני יולי. בכל ארבעת ההימורים הללו הוא צדק, והרוויח סכום של יותר מ-150,000 דולר לפי הדיווח.

עוד דווח כי באמ"ן ובשב"כ החלו לבדוק את החשד, וקיימו שיחות בנושא. אך יחד עם זאת הוחלט לפי שעה לא לפתוח בחקירה רשמית.