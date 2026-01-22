כיכר השבת
"ניחש" וניצח

לצורך הימורים: חשד להדלפת מידע חמורה על איראן מתוך מערכת הביטחון

גורם במערכת הביטחון "הימר" באתר הימורים על פעולות שתעשה ישראל באיראן וניצח ביותר מ-150 אלף דולר | נבדק חשד: האם מדובר בידיעה מוקדמת שמקורה במידע מסווג? (חדשות, ביטחון)

כיכר השבת
1תגובות
תיעוד של מערכת ה'חץ' במהלך המלחמה עם איראן (צילום: דוברות משרד הביטחון )

חשד במערכת הביטחון שגורם ביטחוני השתמש במידע סודי, שקשור למלחמת 'עם כלביא' של ישראל מול , לצורך הימורים. כך נחשף הערב (חמישי) במהדורה המרכזית של כאן 11.

לפי הדיווח, של רועי קייס, מדובר בגורם מתוך מערכת הביטחון שהיה חשוף למידע סודי ועשה בו שימוש באתר ההימורים הבינלאומי Polymarket - שבו ניתן להמר על אירועים עתידיים בסכומי כסף ניכרים.

הגורם הימר על עשרות אלפי שקלים, לכאורה תוך שימוש במידע הסודי שנחשף אליו. כך לדוגמה הימר שישראל תתקוף באיראן ביום שישי בשבוע. עוד הימר שישראל תתקוף באיראן עד סוף חודש יוני 2025.

כמו כן הימר שישראל תודיע על תודיע על סיום המבצע עד יולי וישראל תתקוף באיראן לפני יולי. בכל ארבעת ההימורים הללו הוא צדק, והרוויח סכום של יותר מ-150,000 דולר לפי הדיווח.

עוד דווח כי באמ"ן ובשב"כ החלו לבדוק את החשד, וקיימו שיחות בנושא. אך יחד עם זאת הוחלט לפי שעה לא לפתוח בחקירה רשמית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מידיעה לא יהיה כלום השבת
מידיעה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר