איכוני שב"כ. ארכיון ( צילום: Gideon Markowicz/Flas90 )

חקירת שב"כ בנושא פרשיית ריגול איראני חמורה העלתה כי סוכנים איראניים הצליחו לגייס צעיר ישראלי בן 30, תושב רמת גן בשם עדן דבס, לצורך קידום מטרות איראניות במדינת ישראל. לפני כשבועיים נעצר דבס ומכתב האישום שהוגש כנגדו היום (שני) עולה כי איראן מנסה להשתמש במחאות השמאל כדי לפרק את החברה הישראלית.

המפעיל האיראני ביקש מעדן לקדם הפיכה צבאית באמצעות כרזות עם הכיתוב "הדרך היחידה להציל את המדינה היא הפיכה צבאית" וכן לרסס כיתוב זה במקומות שונים באמצעות שבלונה, אך עדן סירב להצעה. בנוסף, הציע הסוכן לנאשם להצית כלי רכב. הנאשם שלח לסוכן תמונה של מכונית שהיתה ברשותו, מסר לו כי אותה הוא רוצה להצית ושאל לדעתו. הסוכן אישר את התכנית, והעביר לנאשם סכום של 1500 דולר כמקדמה. בהמשך, שלח הנאשם לסוכן סרטון של רכב עולה באש, אותו הוריד מהאינטרנט, באופן שיש בו ליצור מצג כלפי הסוכן כי המשימה בוצעה. כתב האישום חושף כי לאחר חיסולו של איסמעיל הנייה בסוף חודש יולי, פנה המפעיל האיראני לעדן והציע לו להצית רכב, בתמורת ל-10,000 דולר, אך הנאשם לא נענה להצעה זו.

הנייה והמקום בו הוא חוסל

תקופה קצרה קודם לכן, ביקש המפעיל מעדן להצית רכב. עדן גילה נכונות אולם היתל במפעיל. לאחר שקיבל מקדמה על סך 1,500 דולר, עדן הוריד סרטון מהאינטרנט בו נראה היה כביכול הוא ביצע את המשימה והצית את הרכב.

בנוסף, בתקופת הקשר בין עדן למפעיל האיראני, ביקש הסוכן האיראני מהנאשם לגרום לשריפה ביער בתוך תחומי מדינת ישראל, זאת תמורת 10,000 דולר, כאשר הוא מוכן לשלם לו סכום של 6,000 דולר עוד בטרם יבצע הנאשם את ההצתה - אך הנאשם סירב לקבל על עצמו משימה זו.

בנוסף, הציע הסוכן לנאשם להצית פח, לנפץ שמשות של כלי רכב, להשחית תמרורים בדרכים ולתלות בובה גדולה על גשר - אך הנאשם סירב לכך.

חלק מכתב האישום

הפעילות בטלגרם

מכתב האישום עולה כי איראן פועלת נמרצות להעמיק את הססע בעם באמצעות הפגנות השמאל הישראלי. כך למשל, בתאריך 15.7.24 או בסמוך לכך, הקים הסוכן האיראני, או מי מטעמו, קבוצת טלגרם בשם "צבא העם", במטרה שהיא תשמש פלטפורמה ליצירת קשר עם תושבים נוספים בישראל, לצורך ביצוע משימות נוספות.

בהמשך, בתאריך 16.7.24 בשעה 14:04 או בסמוך לכך, פנה הסוכן לנאשם וביקש ממנו סיוע בהוספת עוקבים פיקטיביים לקבוצה, זאת במטרה לקדם את הערוץ תוך הצגתו כפופולארי יותר מכפי שהוא.

הנאשם הפנה את הסוכן לפרופיל טלגרם נוסף המנוהל על ידו, איתו התכתב הסוכן ודרכו סוכם כי הנאשם יוסיף את העוקבים תמורת תשלום. בהמשך, ולבקשת הסוכן כאמור, רכש הנאשם 2200 עוקבים פיקטיביים באמצעות אתר ייעודי, אותם קישר לקבוצה. מיד לאחר מכן, נכנס הנאשם לקבוצה ונכח לדעת כי אכן העוקבים הוספו בהצלחה והסוכן אף אישר זאת בפניו.

בהמשך, במועד שאינו ידוע במדויק, העביר הסוכן לנאשם סכום של כ-150 דולר, במטבעות קריפטו, כתמורה להוספת העוקבים.

כמו כן, במספר הזדמנויות הדפיס הנאשם ותלה, לבקשת הסוכן, כרזות המעודדות הפיכה צבאית והמפנות, באמצעות קישור, לקבוצה.

אילוסטרציה | הפגנות השמאל מול בית ראש הממשלה בנימין נתניהו בקיסריה ( צילום: מאיר ועקנין/פלאש 90 )

מרגל ומהתל

מכתב האישום עולה כי הנאשם היתל רבות במפעילו האיראני. כך למשל, המפעיל האיראני ביקש מעדן לערוף ראש של בובה ולהניח את המיצג המאיים על מפתן ביתו של אדם שהמפעיל כינה "אישיות ביטחונית בכירה". עדן שלח את אמו לרכוש בובה של כבשה, ערף את ראשה והניח את ראש הבובה הכרות על מפתן ביתו של אביו תוך שהוא מתעד זאת ומציג בפני מפעילו האיראני כביכול הוא הניח את הראש הכרות על מפתן ביתו של הדמות הביטחונית.

טלגרם ( צילום: שאטרסטוק )

יצירת הקשר

כתב האישום חושף כיצד גייס המפעיל האיראני את עדן - תוך שהוא לא מסתיר את זהות שולחיו: בתאריך 5.6.24 בשעה 17:09 או בסמוך לכך, יצר הסוכן, באמצעות פרופיל טלגרם ע"ש "TAMAR ISAAC", קשר עם הנאשם בפרופיל מסוים בו הוא עשה שימוש.

הסוכן הציג עצמו כאיראני, והציע לנאשם לבצע עבורו עבודות תמורת תשלום גבוה, ובכלל זה הציע הסוכן לנאשם לתלות עבורו כרזות ברחבי המדינה, לקדם אתר אינטרנט, לצלם תמונות ולבצע שליחויות של חבילות וכיוצא באלה.

עוד מסר הסוכן לנאשם כי התשלום הגבוה שהובטח עבור ביצוע משימות אלה יועבר לנאשם באמצעות מטבעות קריפטו.

בשלב זה הפנה הסוכן את הנאשם לאתר האינטרנט מטעמו פועל, בכתובת ir.isai.www תוך שציין בפניו כי הדומיין "ir" משויך באופן בלעדי לאיראן. עוד מסר הסוכן לנאשם כי הוא מדבר ערבית, פרסית, אנגלית וקצת עברית, ואף עודד את הנאשם להתכתב איתו בשפה העברית, על מנת להקל עליו.

הנאשם בתגובה, שאל את הסוכן לטיב המשימות הספציפיות שיתבקש לבצע והחל לנהל מו"מ על גובה התשלום.

מחאות השמאל | אילוסטרציה ( צילום: פלאש 90 )

המטרות והביצוע

בשלב זה, אחרי שסוכם המחיר, ביקש הסוכן מהנאשם להדפיס כרזה ולתלות עותקים ממנה במקומות מסוימים בישראל. הנאשם בתגובה דרש מהסוכן לראות את הכרזה המדוברת, והסוכן שלח לו תמונה של כרזה עליה מתנוססת טביעת כף יד מגואלת בדם וביקש כי יצורף הכיתוב: "right the on be "history of side".

בתגובה, החל הנאשם לנהל משא ומתן עם הסוכן על גובה התשלום, ואף טען כי המחיר הראשוני שהוצע על ידי הסוכן נמוך מדי. עוד הדגיש הסוכן בפני הנאשם כי הוא מבקש לקבל הוכחה כי הכרזות אכן נתלו ברשות הרבים.

בהמשך, בתאריך 9.6.24 או בסמוך לכך, שלח הסוכן לנאשם כרזה נוספת, הנחזית להיות מודעת דרושים והמזמינה מועמדים לבקר בכתובת האינטרנט וליצור קשר עם הארגון העומד מאחוריה. הנאשם בתגובה הביע הסכמה לפרסם את מודעת הדרושים אך דרש מחיר גבוה ממה שסוכם עם הסוכן.

הנאשם המשיך לנהל מו"מ עם הסוכן על התמורה וביום ,10.6.24 או בסמוך לכך, ציין בפניו הסוכן כי עליו לתלות את הכרזות בלילה ולא במהלך היום. החשוד שאל את הסוכן מדוע עליו לעשות זאת, ובתגובה ענה לו הסוכן כי הוא מקדם אתר איראני ולא רוצה שיסתבך.

כמו כן ציין הסוכן בפני הנאשם כי יהיה עליו לקנות טלפון וכרטיס סים חדשים לצורך המגע ביניהם, וזאת על מנת להבטיח את סודיותו.

במקביל לניהול המו"מ סביב תליית מודעת הדרושים, הציע הנאשם, מיוזמתו, להפיץ את המודעה בקבוצות מרובות משתתפים בטלגרם. לצורך זה, הפנה הנאשם את הסוכן לפרופיל נוסף הנחזה להיות של אדם אחר המנהל את הקבוצות, כאשר בפועל הנאשם הוא זה שעשה שימוש בפרופיל הנוסף.

הנאשם, באמצעות שני הפרופילים שצוינו לעיל, ניהל מו"מ עם הסוכן על הפצת מודעת הדרושים בקבוצות, אך דרש מחיר גבוה מדי עבור הסוכן.

בהמשך, הסכים הנאשם להדפיס ולתלות 50 מודעות עבור 2500 ש"ח. משכך, העביר הסוכן לנאשם סך של 333 דולר במטבעות קריפטו, המהווה מחצית מהסכום הכולל, כשיתרתו תועבר עם השלמת משימה זו.

בשלב זה, חזר הסוכן בפני הנאשם על דרישתו לקבל תיעוד מצולם לביצוע המשימה, על דרך של העברת תצלומים וסרטוני ווידאו של הכרזות התלויות, והנאשם הסכים לכך.

בסוף כתב האישום הארוך והמפורט, מבקשת הפרקליטות מבית המשפט להיערך לעובדה כי במסגרת האישומים, על בית המשפט לדעת כי הפרקליטות צפוייה לבקש עונש מאסר בפועל לאור העובדות המוצגות בכתב האישום.