שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', חשף היום (שני) במהלך ביקור במנהל האזרחי ליהודה ושומרון כי אישר השבוע תקציב עתק של כשני מיליארד שקלים לטובת פיתוח פתרונות טכנולוגיים להתמודדות עם איום הרחפנים מלבנון.

"אישרתי השבוע תקציב עתק של כשני מיליארד ש״ח לטובת פתרונות טכנולוגיים לאיום הרחפנים", מסר השר במהלך חנוכת מערכת 'רימון' לרישום מקרקעין ביו"ש. "בין היתר, הכסף יאפשר לגופים אזרחיים להציע פתרונות ורעיונות מחוץ לקופסא".

"לא ננצח בהגנה אלא בהתקפה"

סמוטריץ' הבהיר כי הפתרון האמיתי לאיום הרחפנים אינו טכנולוגי בלבד. "האמת היא שאת הרחפנים לא ננצח בהגנה אלא בהתקפה", הדגיש השר. "על כל רחפן נפץ צריכים ליפול עשרה בניינים בביירות. על איום אסטרטגי לא עונים רק במיגון אלא בשינוי הכללים והמשוואה".

השר הסביר את הגישה האסטרטגית: "לא נוכל לפרוס רשתות מעל כל מדינת ישראל וגם לא לרשת אותה במכונות יריה אוטומטיות. לא נוכל למגן את עצמנו לדעת. גביית מחיר מרתיע וחסר פרופורציה מהאויב חייבת להיות חלק ממאמץ ההגנה על לוחמינו".

הרקע: איום הרחפנים גובה מחיר כבד

דברי השר מגיעים על רקע נפילת חללים ופציעות קשות מפגיעות רחפני נפץ בדרום לבנון. רק הבוקר הותר לפרסום כי סמל נהוראי לייזר הי"ד, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נהרג מפגיעת רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית.

באירוע נוסף נפצעה לוחמת באורח קשה ושישה לוחמים נוספים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. כולם פונו לבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו. האירועים החמורים מדגישים את חומרת האיום ואת הצורך הדחוף בפתרונות יעילים.

"ההתיישבות היא רצועת הביטחון"

בסיום הביקור במנהל האזרחי, סיכם השר את חשיבות הנוכחות הישראלית ביהודה ושומרון: "אנו עומדים כאן באוגדת איו"ש. הנוכחות שלנו כאן היא הסיבה שעוד אין רחפני נפץ בירושלים ובכפר סבא, בעפולה ובבאר שבע".

"האחיזה הפיזית בשטח, המודיעין, הפעילות הצבאית הנחושה וההרתעה שאנחנו יוצרים כאן, יום יום שעה שעה, היא רצועת הביטחון של מדינת ישראל", הדגיש סמוטריץ'. "התיישבות מביאה ביטחון. נקודה".