680 קליעים בחדר שינה: לוחם הפך את הבית למחסן - וחטף

פרשה חריגה שסערה בבתי הדין הצבאיים הגיעה השבוע לשיאה, כאשר נשיאת בית הדין הצבאי לערעורים, האלופה אורלי מרקמן, הכריעה כי העונש הקל שנגזר בתחילה על לוחם שהוציא ארסנל נשק מהצבא אינו משקף את חומרת המעשה. בית הדין החליט להחמיר את עונשו לארבעה חודשי מאסר בפועל, תוך ביקורת חריפה על הפקירות שגילה.

הפרשה נחשפה לאחר פשיטה משטרתית שהתבססה על מידע מודיעיני. בחיפוש בביתו של הלוחם, בבית מגורים מרובה דיירים, נדהמו הכוחות למצוא לא פחות מ-680 קליעים מסוגים שונים, יחד עם שרשירי כדורים, מחסניות מלאות, סט צבאי ורימוני עשן. הציוד, שהוצא במרמה מהצבא במהלך שירותו הקרבי, הוחזק בחדר השינה ללא כל אמצעי אבטחה – בזמן שהמדינה כולה ניצבת תחת איום ביטחוני מורכב.

"החשש שהתחמושת תתגלגל לידיים אחרות"

במהלך הדיונים, ניסתה ההגנה לטעון כי הלוחם פעל מתוך "שיקולים של שעת חירום" או כזיכרון משירותו הקרבי בעזה, והדגישה את הרקע המשפחתי המורכב ממנו הגיע. אולם, האלופה מרקמן הבהירה בפסק דינה כי נסיבות אלו אינן יכולות להכשיר את הפקירות הבוטה.

בית הדין מתח ביקורת חריפה על הלוחם, לא רק על עצם החזקת הנשק, אלא על ניצול מעמדו כלוחם לרעה וערעור האמון בין הדרג הפיקודי לחייליו. השופטים הדגישו כי בעת מלחמה, האחריות על אמצעי הלחימה אינה עניין טכני בלבד. החשש המרכזי היה כי התחמושת, שהייתה חשופה לכל, "תתגלגל לידיים אחרות" ותגרום לאסון בלתי הפיך.

מסר מרתיע לכל מי שמעז להוציא אמל"ח

בפסק הדין צוין כי "מעשי הנאשם הינם קשים וחמורים, וכי על חיילי צה"ל מוטלת החובה להשתמש בכוח המופקד בידיהם בהתאם לערכי צה"ל ולפקודות, בכל עת, ובשעת מלחמה בפרט". בית הדין הדגיש כי החזקת כמות כה גדולה של תחמושת בבית מגורים, ללא כל אמצעי אבטחה, מהווה סכנה ממשית לציבור.

בסופו של דבר, החליט בית הדין לקבל את ערעור התביעה הצבאית ולהחמיר את עונשו של הלוחם לארבעה חודשי מאסר בפועל, מתוך מטרה להעביר מסר מרתיע וחד לכל מי שמעז להוציא אמל"ח מהצבא אל המרחב האזרחי. פסק הדין מצטרף לשורה של מקרים חריגים שבהם נאלצו בתי הדין הצבאיים להתמודד עם התנהגות בלתי ראויה של חיילים בשעת מלחמה.

יצוין כי בשבועות האחרונים עסקו בתי הדין הצבאיים במספר פרשות חמורות, ביניהן תשתית הברחות נשק מירדן שבמסגרתה הוברחו עשרות אקדחים ומאות קילוגרמים של סמים. המקרה הנוכחי מדגים את החומרה שבה רואה הצבא את הוצאת אמל"ח ממתקניו, במיוחד בתקופה בה המדינה נמצאת במצב ביטחוני מורכב.