משרד מבקר המדינה התייחס היום (שני) להודעת הסנגוריה הצבאית לבג"ץ, בעקבות פנייתה לבחון מחדש את מחדל השביעי לאוקטובר. במענה רשמי, נמסר כי ההודעה "הבהולה" של הסנגוריה הצבאית, בדומה לעתירה "הדחופה" שהוגשה לפני כחודשיים, חוזרת על טענות ישנות שמטרתן – כך לטענת המבקר – לשבש את הליך הביקורת.

המבקר, יוסף אנגלמן, הדגיש כי הביקורת כוללת את כל הדרגים – המדיני, הצבאי והאזרחי – ומתקיימת בהתאם למתווה מוסכם עם צה"ל שאושר בפסק דין. לדבריו, אין כל חדש בניסיונות לפגוע בפעולת מבקר המדינה, ומדובר במהלך חמור מצד גורמים צבאיים שמנסים לפגוע בשומרי הסף של המדינה.

"משרד מבקר המדינה ימשיך בפיקוח מלא על כל ההליכים הנוגעים למחדל 7.10, ללא מתן יד לנסיונות לשיבוש או השפעה חיצונית", נמסר.

כזכור, הסנגוריה הצבאית הגישה הבוקר (שני) "עדכון בהול" לבג"ץ במסגרת העתירה נגד מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, בעניין "פעילותו המואצת של המבקר בנוגע לאירועי השבעה באוקטובר".

לטענת הסנגוריה, "חרף עתירת הסנגוריה ובקשה לצו ביניים להשהיית הליכי הביקורת, המבקר האיץ את פעילותו, פנה לבכירים ביותר במדינה ובמערכת הביטחון, שלח שאלונים לקראת פגישות מסירת עדותם ואף החל בגיבוש טיוטות דוחות".

עוד נכתב: "מעבר לכך, ביום 18.8.2025 פרסם מבקר המדינה הודעה לתקשורת על קידום ביקורות בנושאי הליבה של אירועי 7.10: עבודת הקבינט המדיני-ביטחוני, המודיעין, הגנת הגבול ברצועת עזה, הלוחמה הכלכלית בטרור ומהלך האירועים ביום זה, ובלילה שקדם לו - כשאלו בדיוק הנושאים העומדים בלב העתירה שהגישה הסנגוריה - שלטענתה שמורים לוועדת חקירה בלבד".