לפני כינוס הקבינט

הפעילות ההתקפית בחאן יונס נמשכת: הושמדו מנהרות וחוסלו מחבלים | צפו

הפעילות של צה"ל ברצועה נמשכת ועל פי העדכון האחרון, הכוחות פעלו במספר מרחבים, השמידו מנהרות וחיסלו מחבלים | תיעוד הפעילות (חדשות מלחמה)

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)

הקבינט צפוי להתכנס היום (חמישי) כדי לדון מה צה"ל יעשה ב - כיבוש או כיתור, בינתיים, דובר צה"ל מפרסם תיעודים מהפעילות ביממה האחרונה.

הכוחותבפיקוד הדרום ממשיכים לפעול בהכוונת אמ״ן ושב"כ נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.

כוחות אוגדה 36 ממשיכים בפעילות התקפית במרחב חאן יונס, לאיתור ולהשמדה של פירים ותשתיות תת-קרקעיות במרחב.

על פי דובר צה"ל, במהלך היממה האחרונה חיסלו מחבלים אשר היוו איום על הכוחות בתקיפות מהקרקע ומהאוויר.

בצפון רצועת עזה, כוחות אוגדה 162 פועלים במרחבים ג׳באליה ובדארג׳ תופאח, ביממה האחרונה הכוחות זיהו מספר מחבלים של ארגון הטרור חמאס וחיסלו אותם.

תיעוד מתקיפת מטרות טרור של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה (צילום: דו"צ)

במקביל, כוחות אוגדה 99 ממשיכים לאתר ולהשמיד תשתיות מעל ומתחת לקרקע בצפון רצועת עזה. במהלך היממה האחרונה, חטיבת האש (990) תקפה מבנים צבאיים של ארגוני הטרור ברצועה.

כמו כן, כוחות אוגדת עזה (143) ממשיכים לפעול בדרום רצועת עזה, וביממה האחרונה הכוחות השמידו מספר תשתיות טרור ואיתרו מספר פירים.

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)
פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)
פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)

