הקבינט צפוי להתכנס היום (חמישי) כדי לדון מה צה"ל יעשה ברצועת עזה - כיבוש או כיתור, בינתיים, דובר צה"ל מפרסם תיעודים מהפעילות ביממה האחרונה.

הכוחותבפיקוד הדרום ממשיכים לפעול בהכוונת אמ״ן ושב"כ נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.

כוחות אוגדה 36 ממשיכים בפעילות התקפית במרחב חאן יונס, לאיתור ולהשמדה של פירים ותשתיות תת-קרקעיות במרחב.

על פי דובר צה"ל, במהלך היממה האחרונה חיסלו מחבלים אשר היוו איום על הכוחות בתקיפות מהקרקע ומהאוויר.

בצפון רצועת עזה, כוחות אוגדה 162 פועלים במרחבים ג׳באליה ובדארג׳ תופאח, ביממה האחרונה הכוחות זיהו מספר מחבלים של ארגון הטרור חמאס וחיסלו אותם.