המעורבות של בלארוס במלחמה העקובה מדם בין רוסיה לאוקראינה משנה את פניה. מה שהחל כסיוע לוגיסטי "מתחת לרדאר", הופך בימים אלו לשותפות מבצעית מלאה ומסוכנת. נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, חושף תמונת מצב מדאיגה: בלארוס הפכה ל"בסיס קדמי" של מוסקבה, ממנו משוגרות מתקפות רצחניות לעומק המדינה.

כפי שדווח ב-Defense Blog, זלנסקי כינס ישיבת מטכ"ל דחופה ויוצאת דופן כדי לדון בשינוי האסטרטגי. המודיעין האוקראיני מצביע על כך שהרוסים משתמשים בשטח הבלארוסי כדי לשגר נחילי כטמ"מים מסוג "שאהד" (מתוצרת איראן), תוך ניצול הקרבה הגיאוגרפית כדי "להפתיע" את מערכות ההגנה האווירית ולצמצם את זמן ההתרעה לאזרחים.

טילים בליסטיים על הגבול

האיום אינו מסתכם רק בכטמ"מים. צילומי אוויר עדכניים חושפים כי רוסיה החלה לפרוס טילים בליסטיים מתקדמים מסוג RS-26 "אורשניק" בשדה תעופה סמוך לגבול האוקראיני. המהלך נועד לעקוף את כיפת הברזל האוקראינית המרוכזת בחזיתות הדרום והמזרח, ולאפשר לקרמלין להכות בלב המדינה באין מפריע.

מומחים צבאיים מציינים כי מערך הכטמ"מים כולו מנוהל ומונחה ישירות מאדמת בלארוס. בכך, המרחב האווירי של המדינה השכנה הפך ל"ראש חץ" שמאפשר לרוסיה לפגוע בנקודות אסטרטגיות שנחשבו עד כה לבטוחות יחסית במערב אוקראינה.

המטרה: שיתוק עורק החיים למערב

במערכת הביטחון בקייב חוששים כי היעד המרכזי של הפריסה החדשה הוא קו מסילת הברזל "קייב-קובל". מדובר בנתיב הרכבת היחיד המחבר את אוקראינה לפולין ומשם לשאר מדינות אירופה.

מדובר בעורק חיים אסטרטגי: דרכו עוברת האספקה הצבאית וההומניטרית מהמערב. פגיעה מוצלחת בנתיב זה עלולה לבודד את אוקראינה לחלוטין, לנתק אותה מהעולם ולהטות את מאזן הכוחות לטובת פוטין בשלבים הקריטיים של המערכה.

3 נקודות על ההסלמה

הסוף לנייטרליות: בלארוס משמשת כעת כזירת שיגור פעילה לכטמ"מים וטילים בליסטיים.

קיצור זמן ההתרעה: הקרבה לגבול מאפשרת לרוסים להכות במערב אוקראינה כמעט ללא התרעה.

מצור על מסילת הברזל: החשש המרכזי הוא קטיעת נתיב האספקה היחיד לאירופה דרך פולין.