רגע לפני מימוש ההחלטה לכיבוש העיר עזה, צה״ל השלים היום (ראשון) תרגיל במתכונת פתע ״עלות השחר״, שנוהל ממוצב הפיקוד העליון בקריה בתל אביב.

בתרגיל לקחו חלק כלל זרועות צה״ל - חיל האוויר, חיל הים והפיקודים, אשר פעלו בתיאום ובשיתוף פעולה להתמודדות עם תרחישים רב-זירתיים. הרמטכ"ל קיים חיתוך מצב עם המפקדים וניהל את אופן הפעלת הכוחות.

בסיכום התרגיל חודדו נהלים, בין היתר בתחומי הקצאות, פריסת הסד"כ וזמני התגובה, בהתאם ללקחי הלחימה מאירועי השבעה באוקטובר, והתובנות הראשונות בתרגיל.

על פי דיווח של איתי בלומנטל, התרגיל בוצע בכוונה אחרי סוף השבוע, מאחר וחלק גדול מהסד"כ של צה"ל נמצא בחופשה בסוף השבוע, תוך הקפצת בעלי תפקידים מהבית וכוחות תגבורת כדי לבחון את הכוננויות והכוחות באוויר, ביבשה, ובכוחות מיוחדים וגם בשרשרת הפיקוד במפקדות צה"ל.

התרגיל, שנמשך כ- 5 שעות, כלל: פריצה קרקעית של מחבלים מגבול ירדן מ- 3 נקודות, מתקפת "רחפנים מתאבדים" על נמל התעופה רמון בערבה, ירי רקטות מהצפון, מטח טילים מאיראן, ירי כטב"מים לעבר אסדה מתימן, ושני פיגועי ירי ביהודה ושומרון – חוליה אחת הגיע לכביש 6.

בנוסף, קצינים שהשתתפו בתרגיל אמרו שאחד הפערים המרכזיים בתרגיל היו בגבול המזרחי, גבול ירדן, מאחר ולקח זמן להקפיץ מספיק כוחות רגליים ואת חיל האוויר בגזרה בזמן מספק.