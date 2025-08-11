המעגל נסגר מהר הצלף העזתי ירה לעבר חיילים, אך הוא לא ציפה למה שיקרה | תיעוד הקרב ברצועה נמשך כל העת ודובר צה"ל מפרסם לפני זמן קצר תיעוד וסיקור מהפעילות ביממה האחרונה, שכללה בין היתר חיסול מחבלים והשמדת תשתיות טרור (חדשות, ביטחון)