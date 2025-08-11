הצלף העזתי ירה לעבר חיילים, אך הוא לא ציפה למה שיקרה | תיעוד

כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול בהכוונת אמ״ן ושב"כ נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה, כעת שחרר דובר צה"ל תיעוד וסיקור מהיממה האחרונה (שני).
כוחות אוגדה 162 ממשיכים לפעול בצפון רצועת עזה. אתמול כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 סגרו מעגל וחיסלו מחבל שירה לעברם, ופצע לוחם צה״ל באורח קל.
בנוסף, חטיבת האש 215 זיהתה וחיסלה מחבלים של ארגון הטרור חמאס בסיוע לכוחות המתמרנים.
במקביל, אוגדה 36 ממשיכה בפעילות במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה. ביממה החולפת, כוחות האוגדה השמידו מספר תשתיות תת קרקעיות משמעותיות ואסטרטגיות, וחיסלו מחבלים אשר היוו איום על הכוחות בתקיפות מהקרקע ומהאוויר.
בנוסף, כוחות אוגדה 99 פועלים על מנת להגן על תושבי עוטף עזה בגזרתם. הכוחות השמידו ביממה האחרונה פירים וחיסלו מחבלים אשר איימו על הכוחות בשטח.
בדרום רצועת עזה, כוחות חטיבה 6 הפועלים תחת אוגדת עזה (143) זיהו חוליית מחבלים שניסו להטמין מטענים סמוך לכוחותינו. בסגירת מעגל, כלי טיס של חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים.
