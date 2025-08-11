כיכר השבת
המעגל נסגר מהר

הצלף העזתי ירה לעבר חיילים, אך הוא לא ציפה למה שיקרה | תיעוד

הקרב ברצועה נמשך כל העת ודובר צה"ל מפרסם לפני זמן קצר תיעוד וסיקור מהפעילות ביממה האחרונה, שכללה בין היתר חיסול מחבלים והשמדת תשתיות טרור (חדשות, ביטחון)

הצלף מחוסל (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול בהכוונת אמ״ן ושב"כ נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת , כעת שחרר דובר צה"ל תיעוד וסיקור מהיממה האחרונה (שני).

כוחות אוגדה 162 ממשיכים לפעול בצפון רצועת עזה. אתמול כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 סגרו מעגל וחיסלו מחבל שירה לעברם, ופצע לוחם צה״ל באורח קל.

בנוסף, חטיבת האש 215 זיהתה וחיסלה מחבלים של ארגון הטרור חמאס בסיוע לכוחות המתמרנים.

במקביל, אוגדה 36 ממשיכה בפעילות במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה. ביממה החולפת, כוחות האוגדה השמידו מספר תשתיות תת קרקעיות משמעותיות ואסטרטגיות, וחיסלו מחבלים אשר היוו איום על הכוחות בתקיפות מהקרקע ומהאוויר.

בנוסף, כוחות אוגדה 99 פועלים על מנת להגן על תושבי עוטף עזה בגזרתם. הכוחות השמידו ביממה האחרונה פירים וחיסלו מחבלים אשר איימו על הכוחות בשטח.

בדרום רצועת עזה, כוחות חטיבה 6 הפועלים תחת אוגדת עזה (143) זיהו חוליית מחבלים שניסו להטמין מטענים סמוך לכוחותינו. בסגירת מעגל, כלי טיס של חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים.

פעילות צה"ל ברצועה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות צה"ל ברצועה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות צה"ל ברצועה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות צה"ל ברצועה (צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר