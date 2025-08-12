תיעוד מסכם: כך חטיבת 401 השמידה תשתיות טרור בעזה | צפו

השמדת תשתיות טרור בצפון רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
צוות הקרב של חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 162, פעל בשלושת החודשים האחרונים בכפר ג׳באליה ובדרג’ תופאח שבצפון רצועת עזה, במסגרת מבצע ׳מרכבות גדעון׳.
לוחמי 401 פעלו במשימת טיהור המרחב ממוקדי טרור ופגיעה במערכי הלחימה של ארגוני הטרור ברצועת עזה מעל ומתחת לקרקע.
השמדת תוואי תת-קרקעי בצפון רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
בשיתוף עם חיל האוויר, הותקפו מטרות טרור רבות ובהן מבנים צבאיים, עמדות תצפית ועמדות שיגור שהיוו איום על כוחותינו. בנוסף, חוסלו עשרות מחבלים במרחב.
הכוחות בשיתוף לוחמי יהל״ם, השמידו עשרות פירי מנהרות ומספר תוואים תת-קרקעיים.
