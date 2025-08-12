כיכר השבת
במעוזי החמאס

תיעוד מסכם: כך חטיבת 401 השמידה תשתיות טרור בעזה | צפו

מפקד חטיבה 401: ״פעלנו במעוזי הטרור של חמאס והשמדנו תשתיות טרור רבות״ | תיעוד מסכם מפעילות הלוחמים בצפון רצועת עזה (צבא)

השמדת תשתיות טרור בצפון רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

צוות הקרב של חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 162, פעל בשלושת החודשים האחרונים בכפר ג׳באליה ובדרג’ תופאח שבצפון רצועת , במסגרת מבצע ׳מרכבות גדעון׳.

לוחמי 401 פעלו במשימת טיהור המרחב ממוקדי טרור ופגיעה במערכי הלחימה של ארגוני הטרור ברצועת עזה מעל ומתחת לקרקע.

השמדת תוואי תת-קרקעי בצפון רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

בשיתוף עם חיל האוויר, הותקפו מטרות טרור רבות ובהן מבנים צבאיים, עמדות תצפית ועמדות שיגור שהיוו איום על כוחותינו. בנוסף, חוסלו עשרות מחבלים במרחב.

הכוחות בשיתוף לוחמי יהל״ם, השמידו עשרות פירי מנהרות ומספר תוואים תת-קרקעיים.

פעילות כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 בצפון רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 בצפון רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 בצפון רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 בצפון רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
ציוד צבאי שאותר בתוך שקי אונר״א על-ידי הכוחות (צילום: דובר צה"ל)
ציוד צבאי שאותר בתוך שקי אונר״א על-ידי הכוחות (צילום: דובר צה"ל)
ציוד צבאי שאותר בתוך שקי אונר״א על-ידי הכוחות (צילום: דובר צה"ל)
ציוד צבאי שאותר בתוך שקי אונר״א על-ידי הכוחות (צילום: דובר צה"ל)
ציוד צבאי שאותר בתוך שקי אונר״א על-ידי הכוחות (צילום: דובר צה"ל)

