עימות פיקודי יוצא דופן אירע באחרונה ברצועת עזה בין מפקד סיירת לבין לוחם ביחידת הכלבנים "עוקץ". לפי דיווח שפורסם הערב (רביעי) ב"כאן חדשות", המפקד הדיח את הלוחם ואת כלבו מהכוח, לאחר שסירב לבצע פקודה לשלוח את הכלב לבדיקת גופת מחבל.

האירוע התרחש לאחר שמחבל שניסה לחדור למוצב צה"ל חוסל. המפקד דרש מהלוחם לשלוח את כלבו לעבר הגופה, מתוך חשש שברשות המחבל נמצא מידע מודיעיני חשוב. הלוחם, מנגד, סירב – והציע להשליך מטען לעבר הגופה, מחשש שהמחבל חגור במטען חבלה שיוביל לפגיעה בכלב.

בעקבות הסירוב, המפקד הורה על הדחת הלוחם והוצאתו מהרצועה יחד עם כלבו. לבסוף, הגופה נבדקה על ידי דחפור צבאי, מבלי שנעשה שימוש בכלב.

חיילים מהסיירת סיפרו כי בעקבות ההדחה נוצר מצב שבו נדרשו להיכנס למבנים חשודים בעזה ללא כלב מסייע – מה שהוביל, לדבריהם, לסיכון מוגבר לחייהם במהלך הפעילות המבצעית.

הדיווח עורר שיח ער ברשתות החברתיות ובקרב לוחמים לשעבר, על גבולות הציות לפקודות, שיקול הדעת המבצעי, והאיזון בין שמירה על חיי אדם לבין חיי בעלי החיים בשדה הקרב.