כיכר השבת
אירוע חריג ביחידה המובחרת 

עימות בשדה הקרב: לוחם עוקץ סירב לשלוח את הכלב והודח | כל הפרטים

לוחם עוקץ טען במהלך פעילות ברצועת עזה כי שליחת הכלב תסכן את חייו, המפקד התעקש מטעמי מודיעין – ובסוף הגופה נבדקה באמצעות דחפור (צבא)

פעילות לוחמי ולוחמות יחידת עוקץ בשטח רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

עימות פיקודי יוצא דופן אירע באחרונה ב בין מפקד סיירת לבין לוחם ביחידת הכלבנים "עוקץ". לפי דיווח שפורסם הערב (רביעי) ב"כאן חדשות", המפקד הדיח את הלוחם ואת כלבו מהכוח, לאחר שסירב לבצע פקודה לשלוח את הכלב לבדיקת גופת מחבל.

האירוע התרחש לאחר שמחבל שניסה לחדור למוצב צה"ל חוסל. המפקד דרש מהלוחם לשלוח את כלבו לעבר הגופה, מתוך חשש שברשות המחבל נמצא מידע מודיעיני חשוב. הלוחם, מנגד, סירב – והציע להשליך מטען לעבר הגופה, מחשש שהמחבל חגור במטען חבלה שיוביל לפגיעה בכלב.

בעקבות הסירוב, המפקד הורה על הדחת הלוחם והוצאתו מהרצועה יחד עם כלבו. לבסוף, הגופה נבדקה על ידי דחפור צבאי, מבלי שנעשה שימוש בכלב.

חיילים מהסיירת סיפרו כי בעקבות ההדחה נוצר מצב שבו נדרשו להיכנס למבנים חשודים בעזה ללא כלב מסייע – מה שהוביל, לדבריהם, לסיכון מוגבר לחייהם במהלך הפעילות המבצעית.

הדיווח עורר שיח ער ברשתות החברתיות ובקרב לוחמים לשעבר, על גבולות הציות לפקודות, שיקול הדעת המבצעי, והאיזון בין שמירה על חיי אדם לבין חיי בעלי החיים בשדה הקרב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר