לקראת ההליכה לכיבוש עזה? ראש המטה הכללי רב-אלוף אייל זמיר השתתף היום (חמישי) בטקס חילופי מפקד המכללות הצבאיות, והתייחס בכל הנוגע ללחימה ברצועה עזה, ולמבצע של ישראל בלב איראן.

זמיר פתח את נאומו, והתייחס לעימות עם כץ: "בכל תקופה, אך במיוחד בשעת מלחמה, הקשר בין הדרג המדיני לדרג הצבאי הוא ציר מרכזי לביטחון הלאומי. אמון הדדי ושיתוף פעולה מלא הם המפתח להצלחה".

זמיר אף הוסיף כי "הניצחון בשדה הקרב אינו תלוי רק בעוצמה הצבאית, אלא גם בלכידות הבין- מדרגית. רק כך נבטיח הכרעה – וגם את החוסן של המדינה ביום שאחרי. במרכזה של הלכידות – אמון. עם אמון – נולדת עוצמה. רק כשהם פועלים בהרמוניה אפשר ללכת בשורות, לשבור את האויב, לנצח ולהבטיח את עתיד המדינה"

על הלחימה ברצועה אמר הרמטכ"ל: "בימים אלה צה"ל משלים את ההכנות לקראת העמקת הפעולה ההתקפית ברצועה, שתביא למיטוט יכולותיו של חמאס ברצועה - השלטוניות והצבאיות. המערכה תסתיים כאשר נבטיח את ביטחוננו ועתידנו. המלחמה המתנהלת בדרום היא מן המורכבות שידענו".

על איראן: "פגענו בהם ובציר שמטרתו המוצהרת היא להשמידנו. יצאנו למלחמת מנע - זוהי מלחמה שנועדה להסיר איום קיומי מתפתח בזמן אחרון, לפני שהופך לאיום ממשי. איראן הייתה בתהליך התעצמות מסוכן במספר ממדים ופיתחה את תפיסת ההשמדה של ישראל".

לדבריו: "בזכות 'עם כלביא', האיום נבלם לעת עתה. ויותר מכך, העביר מסר ברור – ישראל לא תאפשר לאויביה להתעצם ביכולות שיסכנו את קיומה ותהיה מוכנה לשלם מחירים כבדים כדי להבטיח את קיומה ועתידה. אם יהיה צורך, נדע לפעול שוב בדיוק בעוצמה ובקטלניות. הסרת איומים קיומיים בהתהוות, הינו חלק מאסטרטגיה ותפיסת ביטחון לאומי".

זמיר סיים את דבריו ואמר: "חיילנו לוחמים באומץ, בגבורה ותוך הקרבה אל מול משימתנו הברורה - להשיב את חטופינו ולהכריע את האויב! המלחמה גובה מאיתנו את היקר מכל, בנים ובנות אשר נפלו על הגנת המדינה. גיבורי חיל שלא שבו משדה הקרב".