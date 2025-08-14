כיכר השבת
צה"ל: תקפנו מספר מנהרות של חיזבאללה בדרום לבנון

בהמשך לדיווחים מלבנון על גל תקיפות נרחב בעומק המדינה, דובר צה"ל מאשר כי צה״ל תקף לפני זמן קצר, מספר תוואי תת-קרקע של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון | 10 חימושים הוטלו לעבר המטרות המוגדרות ׳לא שגרתיות׳, במסגרת המאמץ למניעת התעצמות מחודשת של חיזבאללה בלבנון (צבא)

בהמשך לדיווחים מלבנון על גל תקיפות נרחב בעומק המדינה, דובר מאשר כי צה״ל תקף לפני זמן קצר, מספר תוואי תת-קרקע של ארגון הטרור בדרום לבנון.

על פי הדיווח של הלל ביטון רוזן, 10 חימושים הוטלו לעבר המטרות המוגדרות ׳לא שגרתיות׳, במסגרת המאמץ למניעת התעצמות מחודשת של חיזבאללה בלבנון. על פי הדיווחים מלבנון, התקיפות התרחשו באזור א-תופאח, א-נבטיה וברגז שבדרום המדינה.

על פי הודעת צה"ל, "הימצאותן של התשתיות שהותקפו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה”ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

מוקדם יותר דיווחו בלבנון על "תקיפה ישראלית באמצעות כטב"ם" בעיירה עיתרון שבדרום המדינה. לאחר מכן הערוץ הלבנוני "אל-ג'דיד" דיווח כי שוטר עירוני נהרג בתקיפה הישראלית בעיתרון שבדרום המדינה.

