טרגדיה בצפון: לוחם מילואים אותר ללא רוח חיים, נפתחה חקירה 

דובר צה"ל התיר לפרסם הערב כי קצין לוחם בשירות מילואים אותר ללא רוח חיים מוקדם יותר בצפון הארץ | הקצין, בן 28 תושב טבריה, שירת באוגדה 99 שפעילה ברצועת עזה, והיה חלק מיחידה חדשה באוגדה שהשתתפה בלחימה בשבועות האחרונים (צבא)

נר נשמה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

דובר התיר לפרסם הערב (חמישי) כי קצין לוחם בשירות מילואים אותר ללא רוח חיים מוקדם יותר בצפון הארץ. הקצין אותר היום ללא רוח חיים ביער שוויץ סמוך לרמת פוריה ולפי החשד שם קץ לחייו.

הקצין, בן 28 תושב טבריה, שירת באוגדה 99 שפעילה ברצועת עזה, והיה חלק מיחידה חדשה באוגדה שהשתתפה בלחימה בשבועות האחרונים.

בצה"ל אומרים שבעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. דובר צה"ל מסר כי "ההודעה נמסרה למשפחתו, צה"ל משתתף בצער המשפחה וימשיך ללוותה".

מדובר במקרה האובדנות ה-17 השנה בצה"ל רח"ל. רק בשבוע שעבר חשף צה"ל אחרי חודשים ארוכים של הסתרה את נתוני האובדנות. בשנת 2024 היו 21 מקרים, בשנת 2023 היו 17 מקרים ובשנת 2022 היו 14 מקרים. בצבא התעקשו עד כה בתוקף לחכות לסיום השנה כדי לפרסם את הנתון.

