כיכר השבת
"ניצול ציני ואכזרי"

זייתון: מחבלי חמאס הסתתרו במרחב בית החולים - וחוסלו | תיעוד 

כלי טיס של חיל האוויר תקף הלילה חוליית מחבלים חמושה מארגון הטרור חמאס אשר פעלה במתחם בית החולים 'אל מעמדאני', במרחב זיתון שבמרכז רצועת עזה | המחבלים שהותקפו, זוהו מאחסנים ומצטיידים בנשקים במתחם בית החולים והשתמשו בו כמחסה | תיעוד התקיפה (צבא)

תקיפת המחבלים (צילום: דובר צה"ל)

ברקע הדיווחים על משא ומתן מתקדם, כתישת הטרור ברחבי הרצועה נמשכת. הלילה (ראשון) כלי טיס של חיל האוויר בהכוונת חטיבת האש (990) הפועלת תחת אוגדה 99, תקף חוליית מחבלים חמושה מ אשר פעלה בסמוך ומחוץ למתחם בית החולים 'אל מעמדאני', במרחב זיתון שבמרכז רצועת .

המחבלים שהותקפו, זוהו מאחסנים ומצטיידים בנשקים במתחם בית החולים והשתמשו בו כמחסה.

על פי הודעת צה"ל, ארגון הטרור חמאס ממשיך להשתמש בבתי החולים ברצועת עזה לצרכי טרור, תוך ניצול ציני ואכזרי של האוכלוסייה האזרחית בבית החולים ובסביבתו.

נמסר כי טרם התקיפה ובמהלכה ננקטו צעדים על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף.

עוד נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חמאס ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר