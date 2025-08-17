זייתון: מחבלי חמאס הסתתרו במרחב בית החולים - וחוסלו | תיעוד 

תקיפת המחבלים ( צילום: דובר צה"ל )

ברקע הדיווחים על משא ומתן מתקדם, כתישת הטרור ברחבי הרצועה נמשכת. הלילה (ראשון) כלי טיס של חיל האוויר בהכוונת חטיבת האש (990) הפועלת תחת אוגדה 99, תקף חוליית מחבלים חמושה מארגון הטרור חמאס אשר פעלה בסמוך ומחוץ למתחם בית החולים 'אל מעמדאני', במרחב זיתון שבמרכז רצועת עזה.