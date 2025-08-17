זייתון: מחבלי חמאס הסתתרו במרחב בית החולים - וחוסלו | תיעוד 

ברקע הדיווחים על משא ומתן מתקדם, כתישת הטרור ברחבי הרצועה נמשכת. הלילה (ראשון) כלי טיס של חיל האוויר בהכוונת חטיבת האש (990) הפועלת תחת אוגדה 99, תקף חוליית מחבלים חמושה מארגון הטרור חמאס אשר פעלה בסמוך ומחוץ למתחם בית החולים 'אל מעמדאני', במרחב זיתון שבמרכז רצועת עזה.
המחבלים שהותקפו, זוהו מאחסנים ומצטיידים בנשקים במתחם בית החולים והשתמשו בו כמחסה.
על פי הודעת צה"ל, ארגון הטרור חמאס ממשיך להשתמש בבתי החולים ברצועת עזה לצרכי טרור, תוך ניצול ציני ואכזרי של האוכלוסייה האזרחית בבית החולים ובסביבתו.
נמסר כי טרם התקיפה ובמהלכה ננקטו צעדים על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף.
עוד נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חמאס ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל".
0 תגובות