אחרי המחלקות הקשה בין זמיר לכץ: בצבא פתחו לאחרונה בתחקיר פנימי ובבדיקת הדלפת המינויים לתפקידים בכירים במטכ"ל, ולתפקידי מפקדי האוגדות - כך על פי הפרסום הערב (שני) בכאן חדשות.

על פי הדיווח, ההחלטה לפתוח בבדיקת ההדלפות התקבלה על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר, לאחר העימות הקשה שפרץ בינו לבין שר הביטחון, במקביל נודע, כי בצה"ל החלו כבר לאחרונה לחקור קצינים - בכל הקשור להדלפות.

כזכור בשבוע שעבר, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, עלה להתקפה מול הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, בצל סערת מינויי הקצינים שסירב לאשר, עקץ על היועצים הנסרתים של זמיר, לעג ללשעברים והבהיר: "אחרי אירועי ה-7 באוקטובר אין יותר צבא שלא נמצא תחת פיקוח".

בפתח דבריו אמר כ"ץ: "כשר הביטחון שממונה על צה"ל ומחויב בדין וחשבון לאזרחי מדינת ישראל - ולהם בלבד - אמשיך ללוות ולהנחות מקרוב את צה"ל ואת מערכת הביטחון, הן בתחום הפעלת הכוח בזירות השונות, עם מדיניות התקפית ברורה אותה אני מוביל, והן בתחום בניית הכוח, כולל בפיקוח הדוק על תחום המינויים".

"בהתאם לחוק", הדגיש שר הביטחון: "אני הממונה על אישור המינויים מדרגת אל"מ ומעלה, והרמטכ"ל הוא בגדר הממליץ על האפשרויות השונות - ולכן גובש נוהל של התייעצות מוקדמת בין שר הביטחון לרמטכ"ל, נוהל שאותו צריך לבצע באופן מסודר ובדיונים מוקדמים כפי שהיה מרגע כניסתי לתפקיד שר הביטחון".

כ"ץ מבהיר: "אני גאה באיכות המינויים שאישרתי ובשדרת הפיקוד של צה"ל המתחדש במציאות שלאחר ה-7 באוקטובר, ומתכוון להמשיך באותה הדרך - מתוך שיקול דעת ענייני ומקצועי בלבד".