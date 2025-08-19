צילום של המחבל ( צילום: דו"צ )

רגע לפני כיבוש העיר עזה? צה"ל ושב"כ הודיעו היום (שלישי) כי בהובלת פיקוד הדרום, הם הובילו לחיסולו של מחבל ג׳האד כמאל סאלם נג׳אר מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, מי שלקח חלק בחטיפתו של ירדן ביבס".