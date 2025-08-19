רגע לפני כיבוש העיר עזה? צה"ל ושב"כ הודיעו היום (שלישי) כי בהובלת פיקוד הדרום, הם הובילו לחיסולו של מחבל ג׳האד כמאל סאלם נג׳אר מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, מי שלקח חלק בחטיפתו של ירדן ביבס".
בהודעה נאמר כי "המחבל פשט לקיבוץ ניר עוז בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתו של ירדן".
בסיום ההודעה נאמר כי "צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שלקחו חלק
מטעם מטה המשפחות להחזרת החטופים נאמר כי בהמשך לחיסול המחבל שלקח חלק בחטיפתו, שורד השבי ירדן ביבס ביקש למסור: ״חלק קטן בסגירת המעגל שלי התרחש היום. תודה לכוחות צה"ל, שב"כ וכל מי שלקח חלק בחיסול אחד המחבלים שחטפו אותי ב7 לאוקטובר. בזכותכם הוא לא יוכל לפגוע עוד באף אדם. בבקשה שימרו על עצמכם גיבורים".
ירדן הוסיף: "מחכה לסגירת המעגל בחזרתם של חבריי דוד ואריאל ויתר 48 החטופים והחטופה"
0 תגובות