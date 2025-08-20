כיכר השבת
ניסו לחטוף ולרצוח | כך זה התבצע

תקרית חריגה בעזה: חוליית מחבלים פתחו באש לעבר חיילי צה"ל - שלושה נפצעו

אירוע חסר תקדים - כמעט שנתיים למלחמה, התרחש הבוקר בעזה: חוליית מחבלים גדולה, תכננו מתקפת ענק על מוצב ישראלי באיזור חאן יונס, אך בחסדי שמיים, הלוחמים הצליחו לבלום את המחבלים | החוליה תכננה לרצוח חיילים ואף לחטוף חלק מהחיילים | שמונה מחבלים חוסלו בתגובת צה"ל | כל הפרטים (חדשות בארץ)

פעילות צה"ל ברצועה (צילום: דו"צ )

צה"ל חולש על עזה כבר קרוב לשנתיים, והבוקר (רביעי) התרחש נס גדול, כאשר חוליה גדולה של מחבלים, תכננה מארב על חיילים ובחסדי שמיים, אף חייל לא נהרג או נחטף.

על פי הדיווחים, חוליית מחבלי חמאס שמנתה על פי ההערכה כ-14 רוצחים, תכננו מארב על מוצב צבאי באיזור חאן יונס שברצועת עזה.

החוליה תכננה לרצוח חיילים ואף לחטוף חיילים, מדובר באירוע חריג בקנה מידה, שכן צה"ל חולש על הרצועה היטב ואך בנס נפצעו שני חיילים כתוצאה מחילופי היריות שהיו במקום.

על פי הדיווח של דורון קדוש, האירוע התרחש סמוך לשעה תשע בבוקר, כאשר חוליה גדולה של מחבלים, יצאו מפיר ופתחו בירי מקלעים ועוד ציוד רב של נשק לעבר החיילים ששהו באותה העת במוצב.

הכוחות בחסדי שמיים, זיהו בזמן את החוליה ופתחו בקרב יריות שנמשך יותר מחצי שעה, במקביל הוזנק גם כלי טיס צה"לי שסייע ללוחמים.

בסיום הקרב הקשה, שמונה מחבלים חוסלו ויתר המחבלים הצליחו להימלט ולברוח למקום מסתור והאירוע הסתיים כאמור עם פציעתם של שלושה חיילים, אחד נפצע באורח קשה והשניים האחרים באורח בינוני.

יצוין, כי ניסיון החטיפה מגיע בצל המגעים לעסקה בין ישראל לחמאס ובשל הרצון של חמאס להרוויח עוד נקודות, הוא ביצע הבוקר את המהלך החריג.

מדובר צה"ל לא נמסרה עד כה התייחסות למקרה, אלא רק למצבו של החייל שנפצע קשה, בהודעה נכתב: "דובר צה"ל: "לוחם מגדוד נחשון (90), חטיבת כפיר, נפצע באורח קשה מוקדם יותר היום (ד׳), בקרב בדרום רצועת עזה. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחתו עודכנה".

1
אליכם נלחמים ואתם משתמטים. . למה מפרסמים הודעות אלו? מעניין אתכם איך אחכם נפגעים? סיפוק מיוחד?
שחר

