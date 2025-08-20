כיכר השבת
תוך כדי פעילות מבצעית

הפיצוץ שהתרחש בדרום סוריה - הוביל לפציעת הלוחמים במקום | כל הפרטים

אירוע חריג התרחש לפני מספר שעות בדרום סוריה, כאשר במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל התרחש פיצוץ מוזר במקום, שהוביל לפציעת הלוחמים | צה"ל "האירוע מתוחקר" (צבא)

גבול סוריה, ארכיון (צילום: מיכאל גלעדי, פלאש 90)

מה קורה באזורו של אחמד א-שרע? מוקדם יותר היום (רביעי), במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה״ל במרחב דרום , התרחש פיצוץ אמצעי לחימה במרחב, שהוביל לפגיעה בחיילים.

כתוצאה מכך, ארבעה לוחמי צה״ל נפצעו באורח קל. מ נאמר כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו, כשהם מציינים בסוף ההודעה כי "האירוע מתוחקר".

מהרכז הרפואי זיו, בצפת נמסר כי "הבוקר פונו במסוק, ארבעה לוחמי צה״ל, שנפצעו במהלך פעילות מבצעית בדרום סוריה".

בנוסף נאמר כי "הלוחמים התקבלו בחדר הלם וטופלו במחלקה לרפואה דחופה, במסגרת הטיפול עברו בדיקות והדמיות מקיפות, ולאחר השגחה רפואית שוחררו כולם כשהם במצב יציב".

רק הבוקר פרסמנו כי היום (רביעי) התרחש נס גדול, כאשר חוליה גדולה של מחבלים, תכננה מארב על חיילים ובחסדי שמיים, אף חייל לא נהרג או נחטף.

על פי הדיווחים, חוליית מחבלי חמאס שמנתה על פי ההערכה קרוב לעשרים רוצחים, תכננו מארב על מוצב צבאי באיזור חאן יונס שברצועת עזה.

החוליה תכננה לרצוח חיילים ואף לחטוף חיילים, מדובר באירוע חריג בקנה מידה גדול ביותר, שכן צה"ל חולש על הרצועה היטב ואך בנס נפצעו שני חיילים כתוצאה מחילופי היריות שהיו במקום.

העיתונאי דורון קדוש הוסיף ודיווח, כי האירוע התרחש סמוך לשעה תשע בבוקר, כאשר חוליה גדולה של מחבלים, יצאו מפיר ופתחו בירי מקלעים ועוד ציוד רב של נשק לעבר החיילים ששהו באותה העת במוצב.

