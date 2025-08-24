העיתון הבריטי "דיילי מירור", הקדיש אתמול (שבת) את עמודו הראשון לתמונה של פעוט בן שלוש מעזה, כרים עלי פואד אבו מועמר, תוך טענה כי מצבו הקשה נגרם כתוצאה מ"רעב" ברצועה.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים פרסם בתגובה הודעה חריפה, שבה הבהיר כי מדובר בפרסום שקרי וחסר בסיס.

לפי הודעת ההכחשה של מתפ"ש שחשפה את הצביעות העיתונאית של המערב כלפי ישראל, הילד אינו סובל מתת תזונה אלא ממחלה גנטית נדירה בשם "תסמונת פנקוני", הגורמת לפגיעות חמורות במערכת השרירים ובדרכי השתן. עוד נמסר כי מדובר בבעיה תורשתית המופיעה גם בקרב בני משפחה נוספים, ואין לה כל קשר למצב ההומניטרי או למלחמה.

בישראל זועמים על מה שמוגדר כהמשך השימוש של חמאס בילדים חולים כדי לייצר תעמולה בינלאומית. "חמאס מפיץ סיפורים כוזבים כחלק מקמפיין מתוזמר של הטעיה", נאמר בהודעת דובר צה"ל, "ועיתונים ברחבי העולם ממשיכים לשמש שופר לארגון טרור מבלי לטרוח לבדוק את העובדות".

במערכת הביטחון הדגישו כי מקרים מסוג זה ממחישים כיצד חמאס משקיע מאמצים עצומים במלחמת תודעה כלפי דעת הקהל העולמית, בעוד כלי תקשורת מערביים משתפים פעולה – לעיתים במודע ולעיתים מתוך עצימת עיניים – ומעצימים את מסרי התעמולה.

להלן המסמכים שמוכיחים: הילד חולה מיום היוולדו.