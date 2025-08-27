כיכר השבת
תיעודים חדשים מהקרבות

חוסל בכיר בזרוע הצבאית של חמאס | כך נראית הלחימה ברצועה

בתקיפה ממוקדת חוסל מפקד במנגנון הביטחון הכללי של ארגון הטרור חמאס | במקביל, לוחמי צה"ל ממשיכים בלחימה ברחבי הרצועה • תמונת מצב (צבא וביטחון)

תיעוד מתקיפת מחסן אמצעי הלחימה הימיים בחאן יונס (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים בימים אלו בלחימה נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת .

כלי טיס של חיל האוויר תקף וחיסל לפני חמישה ימים, בהכוונה מודיעינית של אמ"ן ושב״כ, את המחבל מחמוד אלאסוד, ששימש כמפקד מרחב מערב עזה במנגנון הביטחון הכללי של .

במערכת הביטחון ציינו כי במהלך המלחמה ולאורך השנים, אלאסוד שימש כדמות מרכזית במנגנון הביטחון הכללי והיווה מוקד ידע משמעותי בארגון.

בתוך כך, בצפון רצועת עזה, כוחות אוגדה 162 ממשיכים להילחם בג׳באליה ובפאתי , להשמדת תשתיות צבאיות וחיסול מחבלים.

במקביל, כוחות אוגדה 99 פועלים בפאתי העיר עזה לאיתור והשמדת תשתיות צבאיות מעל ומתחת לקרקע, וביממה האחרונה, תקפו והשמידו מספר עמדות תצפית שהיוו איום על כוחותינו.

כמו כן, בדרום הרצועה, כוחות אוגדה 36 הפועלים במרחב חאן יונס, חיסלו בשיתוף עם כוחות חיל האוויר מספר מחבלים במרחב בו פועלים הכוחות בשטח, והשמידו תשתיות צבאיות מעל ומתחת לקרקע.

בנוסף, כלי טיס של חיל האוויר, בהכוונת חיל הים, תקפו מחסן אמצעי לחימה ימיים ומבנה לתיקון אמצעי לחימה ימיים במרחב חאן יונס.

לוחמי צה"ל בעזה (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בעזה (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בעזה (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בעזה (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בעזה (צילום: דובר צה"ל)

0 תגובות

1
יש בעזה 2 מליון מחבלים בקצב הזה יקח מאה שנה וגם מאד יקר עדיף להשתמש בk300
נחמן

