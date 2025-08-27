תיעוד מהקרב בפאתי העיר עזה | חוליית מחבלי חמאס חוסלה

הלחימה בפאתי העיר עזה (צילום: דובר צה"ל)
כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי, בפיקוד אוגדה 162, נלחמים במרחב כפר ג׳באליה ובפאתי העיר עזה שבצפון הרצועה.
במסגרת הפעילות, חוסלה חוליית מחבלים ואותר מחסן אמצעי לחימה ששימש את מחבלי חמאס לתכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד לוחמי צה"ל ברצועה.
בצה"ל ציינו כי: "פעילות הכוחות בפאתי העיר עזה מאפשרת את הרחבת הלחימה בעומק השטח ואת מניעת התבססות ארגוני הטרור באזור".
תקיפת תשתיות טרור ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
בנוסף לפעילות הכוחות במרחב, אתמול (שלישי), גדוד ההנדסה 607 שהוקם בעקבות לקחי השבעה באוקטובר, החל לפעול לראשונה ברצועת עזה בפיקוד צוות הקרב של חטיבת גבעתי.
מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול כנגד ארגוני הטרור ברצועת עזה על מנת להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".
