תיעוד מהקרב בפאתי העיר עזה | חוליית מחבלי חמאס חוסלה

כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי, בפיקוד אוגדה 162, נלחמים במרחב כפר ג׳באליה ובפאתי העיר עזה שבצפון הרצועה.

במסגרת הפעילות, חוסלה חוליית מחבלים ואותר מחסן אמצעי לחימה ששימש את מחבלי חמאס לתכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד לוחמי צה"ל ברצועה.

בצה"ל ציינו כי: "פעילות הכוחות בפאתי העיר עזה מאפשרת את הרחבת הלחימה בעומק השטח ואת מניעת התבססות ארגוני הטרור באזור".