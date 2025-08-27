כיכר השבת
לקראת הכיבוש

תיעוד מהקרב בפאתי העיר עזה | חוליית מחבלי חמאס חוסלה

לוחמי צה"ל חיסלו חוליית מחבלים בפאתי העיר עזה | צה"ל: "פעילות הכוחות בפאתי העיר מאפשרת את הרחבת הלחימה בעומק השטח" (צבא וביטחון)

1תגובות
הלחימה בפאתי העיר עזה (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי, בפיקוד אוגדה 162, נלחמים במרחב כפר ג׳באליה ובפאתי העיר שבצפון הרצועה.

במסגרת הפעילות, חוסלה חוליית מחבלים ואותר מחסן אמצעי לחימה ששימש את מחבלי חמאס לתכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד לוחמי ברצועה.

בצה"ל ציינו כי: "פעילות הכוחות בפאתי מאפשרת את הרחבת הלחימה בעומק השטח ואת מניעת התבססות ארגוני הטרור באזור".

תקיפת תשתיות טרור ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

בנוסף לפעילות הכוחות במרחב, אתמול (שלישי), גדוד ההנדסה 607 שהוקם בעקבות לקחי השבעה באוקטובר, החל לפעול לראשונה ברצועת עזה בפיקוד צוות הקרב של חטיבת גבעתי.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול כנגד ארגוני הטרור ברצועת עזה על מנת להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
זה לא תיעוד מקרב
גיא

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר