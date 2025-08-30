בשורה קשה מהלחימה בעזה: אריאל לובלינר, בן 34 נפל במהלך הקרב 

מפרוץ מלחמת השביעי באוקטובר נפלו 900 לוחמי צה"ל, הערב (מוצ"ש) דובר צה"ל מעדכן, כי החלל ה-900 נפל בשבת קודש.

רס"ל (במיל') אריאל לובלינר, מקריית ביאליק, לוחם באגד לוגיסטי 6036, אוגדה 36, נפל בקרב בדרום רצועת עזה.

אריאל היה בן 34 בנופלו והוא השאיר אחריו את משפחתו, את אישתו ותינוק רק בן תשעה חודשים, שלמרבה הכאב והיגון יגדל בלי אבא.

הודעה נמסרה למשפחתו. "צה"ל משתתף בצער המשפחה וימשיך ללוותה", נמסר מדובר צה"ל על המקרה.

בתחקיר הראשוני עלה, כי ככל הנראה מדובר בתקרית ירי דו צדדית בה נפל אריאל, ומדובר כנראה בפליטת כדור, האירוע עוד מתוחקר.

‏אלי דוקורסקי - ראש עיריית קריית ביאליק‏, כתב: "אריאל הותיר אחריו את רעייתו, ברברה, תינוק בן 9 חודשים ומשפחה. הוא עלה לארץ מברזיל. לפני 10 שנים הכיר בקיבוץ נען את ברברה, אף היא עולה מספרד. הם נישאו לפני 7 שנים. לפני ארבע שנים עברו להתגורר בשכונת נאות אפק בקריית ביאליק, לאחר שזכו בהגרלת מחיר למשתכן".

עוד הוא כתב: "מאז טבח 7 באוקטובר גויס אריאל למילואים בכמה סבבים ארוכים. מחר עמד לסיים סבב מילואים נוסף אליו גויס בחודש יוני. אריאל ורעייתו עמדו לטוס לחופשה משפחתית לברזיל, שם מתגוררת משפחתו של אריאל, אלא שהאסון שינה את התוכניות. ביקרתי הבוקר את ברברה, האלמנה הטריה, בביתם. שוחחנו והבעתי את תנחומיי וכאבי. נקרע לי הלב למראה, ליאור, בן ה-9 חודשים, שיגדל ללא אבא. אריאל עבד בתחום ההייטק והיה אכפתי מאוד. לא אחת פנה אלי בענייני סביבת מגוריו, תמיד בנימוס ובדרך ארץ".

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר: "יחד עם כל עם ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחתו של לוחם המילואים רס״ל אריאל לובלינר, שנפל בקרב ברצועת עזה. אריאל ז״ל נלחם בעוז למען שמירה על ביטחון ישראל, הכרעת החמאס והשבת כל חטופינו. יהי זכרו ברוך ונצור לעד".

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "בשם מערכת הביטחון כולה אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו של רס"ל (מיל') אריאל לובלינר ז"ל, לוחם באגד לוגיסטי 6036, שנפל בדרום רצועת עזה. אריאל, שעלה ארצה מתוך אהבת הארץ, גויס למילואים מאז ה-7 באוקטובר ופעל מאז במסירות להגנה על מדינת ישראל".

עוד נמסר: "אני מבקש לחבק את משפחתו בשעה קשה זאת, שולח איחולי החלמה לכלל הפצועים ומחזק את לוחמינו הגיבורים, בסדיר, בקבע ובמילואים. יהי זכרו ברוך".